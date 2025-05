¿Qué caricias los perros consideran como una amenaza y podrían reaccionar mal?

Dónde no acariciar a un perro.

El comportamiento de los perros puede variar de gran manera dependiendo de la persona que se les acerque y así exponer una serie de reacciones muy diversas. Hasta las caricias deben tomarse con cierta precaución porque no todos los animales las reciben de la misma forma. Lo que uno pueda llegar a gustarle no quiere decir que a otro le signifique un gesto de amabilidad y podría responder con cierta agresividad.

La relación con los perros se construye mediante una serie de acciones en las que este no debe sentir ningún tipo de peligro. Algunos demandan un trabajo especial, mientras que otros disponen de un carácter más dócil y están abiertos a diferentes tratos. Aunque se aconseja manejarse con cautela porque no entienden las palabras que las personas les manifiestan.

"Por favor, humano, no te detengas", expresó DiloConPerritos, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video muestra cómo una persona le hace caricias en la cabeza a su perro con un objeto de madera. La sensación que produce el contacto le resulta placentera y busca experimentarla de manera más prolongada. No por nada se queda mirando la mano y esperando a que nuevamente repitan el proceso. Una clara señal de que acepta este tipo de contacto.

No obstante, hay partes en las que los perros no aceptan caricias porque las pueden considerar ofensivas o un peligro para su vida. Los especialistas recomiendan no tocarles los ojos, el hocico, la boca, las orejas, la cola y las patas. Algunas de las mencionadas disponen de una determinada sensibilidad, mientras que otras transmiten una sensación de vulnerabilidad o incomodidad en caso de ser tocadas. Algo que podría llegar a traducirse en un gruñido, ladrido y, en el peor de los casos, en una mordida.

"Verás que los canes tienden a acercar a nuestras manos las regiones o partes de su cuerpo donde prefieren recibir caricias, mientras que difícilmente exhiben aquellas en las que no desean ser tocados o manipulados", expresan desde Experto Animal. Cuando una mascota expone sus partes más sensibles suele estar dando permiso para que uno lo acaricie y le haga un masaje.

