La serie perturbadora y atrapante que es furor en Netflix: se estrenó una nueva temporada

Se estrenó una nueva temporada de Monstruo.

Netflix tiene en su catálogo una serie que tiene atrapadas a miles de personas por su trama de suspenso y perturbadora. El influencer que dedica su contenido a ficciones de plataformas, Javi Ponzo, dio a conocer su opinión sobre esta creación.

La serie en cuestión es Monster: La historia de Ed Gein, la tercera entrega del drama policial Monstruo, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix. Esta nueva temporada gira en torno a la vida del asesino convicto y presunto asesino serial Ed Gein, interpretado por Charlie Hunnam. El elenco principal también incluye a Laurie Metcalf como Augusta, la madre de Gein, Tom Hollander en el papel del director Alfred Hitchcock y Olivia Williams como Alma Reville.

Javi Ponzo se pronunció sobre este estreno en sus redes y escribió: "Me perturbó desde el inicio pero no podía dejar de verla. La temporada 3 de Monster: La historia de Ed Gein en Netflix, te diría que no es para todo el mundo pero si te animás… dios mio… lo que sucede en la mente humana para algunos es miedo total. Preparate. Son 8 episodios super intensos. Sinopsis: En los campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados. Si ya la viste, contame que te pareció".

Elenco completo de la tempórada 3 de la serie Mostruo

Charlie Hunnam como Ed Gein, un asesino convicto y presunto asesino en serie.

Laurie Metcalf como Augusta Gein, la madre de Ed Gein.

Suzanna Son como Adeline Watkins, una mujer involucrada románticamente con Gein.

Vicky Krieps como Ilse Koch, una criminal de guerra nazi.

Portada de Monstruo.