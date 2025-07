¿Cómo son las parejas que tienen una relación poliamorosa no jerárquica?

Cómo es una pareja poliamorosa no jerárquica

La manera en la que se establecen las relaciones entre personas fue mutando con el paso del tiempo para darle lugar a nuevos formatos de unión. Una de ellas son las parejas poliamorosas no jerárquicas. Un término que puede generar cierto rechazo en principio, pero que invita a repensar la forma en la forma de vincularse con los demás.

El hecho de que haya nuevas maneras de vincularse no quiere decir que todas las parejas deben adoptarlas, sino que son configuraciones sociales que se ajustan a determinadas necesidades. Es por ello que cada uno puede elegir la manera que más se adapte a sus tiempos y gustos sobre cómo construir una relación. En este caso, la decisión de un hombre y una mujer generó bastante debate en las redes.

"Tenemos una relación poliamorosa no jerárquica. Eso significa que las personas nuevas que entren a nuestra vida van a hacerlo en un nivel similar al de la pareja", expresó una mujer. "Eso no significa que yo lo quiere más a él por se la pareja principal y menos a la nueva. No hay derecho a reclamo. Las personas que entran son individual", agregó. Aunque aclara que los dos se encuentran casados y no pueden hacerlo con otros porque la ley de España no lo permite.

"Ya me estresa la explicación y relacionarme con una sola persona, imaginate con varias", agregó una mujer en los comentarios. "Matrimonio abierto de toda la vida, de los que antes iban a los clubes de intercambio y ahora se ponen nombres modernos", señaló un hombre. "Eso existió siempre, antes eran amigos con derecho a roce. Ahora lo ven desde otro lado y lo denominan distinto", comentó un tercer usuario.

Mientras que la definición de una relación poliamorosa no jerarquía expone que hay una autonomía plena en la pareja, porque nadie puede aprobar las relaciones del otro. Además, se destaca que la comunicación es el pilar fundamental, ya que es necesario ser muy honesto, transparente y habilidoso para saber manipular los sentimientos sin que estos se desborden. Todos los acuerdos siempre deben contar con el consentimiento del otro.

