Papa Francisco envía mensaje sobre abusos sexuales en Iglesia en nuevo documental

El periodista español Jordi Évole sonríe durante una entrevista con Reuters en Sant Just Desvern

El periodista español Jordi Évole sonríe durante una entrevista con Reuters en Sant Just Desvern

El Papa Francisco responde preguntas incómodas de jóvenes de distintos lugares del mundo y procedencias sobre temas como el aborto, la pérdida de la fe, la migración, el feminismo y los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, en un documental que se estrenará el miércoles por Star+.

En "AMÉN. Francisco responde", dirigido por los españoles Jordi Évole y Marius Sánchez, el líder de la Iglesia Católica conversa abiertamente con 10 jóvenes de entre 20 y 25 años de habla hispana, en un especial grabado en junio de 2022 en Pigneto, un barrio alternativo de Roma.

"Creo que el hecho de que sean jóvenes lleva al Papa a un sitio en el que no suele estar y cuando se le pregunta desde otros sitios, él tiene reacciones diferentes a las habituales", dijo Sánchez a Reuters en una entrevista reciente por Zoom.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Uno de los jóvenes, que fue abusado por un profesor de un colegio español del Opus Dei y al que la Iglesia absolvió y permitió seguir dando clases, confronta al Papa y le muestra una carta que el pontífice le había enviado a su padre sobre el caso, en una de las escenas más fuertes del documental.

"Sabiendo que este documental se va a ver por todo el mundo, creo que él (Papa) tiene ganas de gritar: 'Esto no debe seguir sucediendo en nuestra institución'", dijo Sánchez, quien agregó que el caso ahora fue reabierto.

El Papa, a quien los jóvenes le preguntan tutéandolo cosas como si alguna vez tuvo pareja, si cobra un sueldo y si sufrió racismo, dice que no usa celular, que a las mujeres que abortan hay que acompañarlas, que los abusos sexuales en la Iglesia son delitos que no deben prescribir y cuestiona a los países de Europa que se resisten a acoger inmigrantes africanos.

Évole y Sánchez, quienes ya habían entrevistado al Papa Francisco en 2019 y en la pandemia, contaron que el pontífice conocía los temas que se tratarían en el encuentro que duró una mañana, pero no las preguntas, y que cuando vio el resultado final no les pidió cambiar nada, pese a que los jóvenes cuestionan a la Iglesia en temas como el aborto, el rol de la mujer en la institución y la identidad de género.

"El Papa no puso ningún tipo de cortapisa previa ni condición (...) Él no sabía el chico o la chica que iba a hablar sobre cada tema, lo único que nos pidió fue que pusiéramos algún católico", contó Évole sobre los participantes, entre los que hay un musulmán, no creyentes y una joven que perdió la fe.

El documental muestra también a los jóvenes -que se conocieron al momento de filmar- en escenas de la vida cotidiana en sus casas de países como Ecuador, Perú, Senegal y Argentina, introduciendo temas sensibles como el "bullying" y el racismo.

"Hay muchos momentos muy emocionantes en los que realmente el Papa es capaz de reconfortar a los chavales, tiene mucha conexión con muchos de ellos", concluyó Sánchez.

Con información de Reuters