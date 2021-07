El insólito motivo por el que Pampita buscó acelerar el parto: "No quería que sea de Leo"

La modelo estaba preocupada por la fecha de nacimiento de su hija y anoche salió a caminar para acelerar el trabajo de parto.

Carolina "Pampita" Ardohain se convirtió en mamá por quinta vez al dar a luz a Ana, su primera hija junto al empresario Roberto García Moritán, en el Sanatorio Otamendi en la mañana de este jueves 22 de julio. El dato de la fecha no fue aleatorio para la flamante madre, sino que era algo buscado y que hasta preocupaba a la modelo.

Según informó Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la mañana (El Trece), la jurado de La Academia de ShowMatch estaba negada con la idea de que su hija fuera del signo Leo. "Finalmente, la nena de Pampita fue de cáncer. Ella no quería que sea de Leo. Lo charlamos un día. Por eso anoche salió a caminar, dijo, hasta que no nace no paro", aseguró el conductor de LAM. La fecha límite para que no cambiara del signo era este jueves 22 de julio, ya que a partir del 23 se considera de Leo.

"Yo que soy de Leo la comprendo", la justificó Nazarena Vélez, quien se encontraba como panelista del programa esta mañana, y añadió: "Somos terribles. Arrogantes, creídas. Somos un desastre. Mucho carácter".

De Brito reafirmó la teoría de Nazarena y volvió a asegurar que Pampita estaba preocupada con este tema porque ya "ella tiene mucho carácter" y no quería que su hija saliera igual porque "van a chocar". Por su parte, Pía Shaw le preguntó al conductor cuál había sido su respuesta a este planteo, a lo que contestó: "Cáncer, que es mi signo, es el mejor. Se van a llevar bien. Cáncer es la estabilidad, la familia, todos juntos. Se van a llevar bien".

Nació Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Tal como lo había decidido, la jurado de "ShowMatch: la academia" trabajó hasta último momento. De hecho, estuvo presente en el programa de Marcelo Tinelli durante la gala del miércoles 21 y bromearon sobre el nacimiento de la nena. En todo momento se sintió bien, pero durante la madrugada comenzó con el trabajo de parto y para acelerarlo, salió a caminar con Roberto por Palermo y finalmente quedó internada.