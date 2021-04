"Me hacen quedar para el orto": Pablo Granados furioso con LAM

El jueves, desde Los Ángeles de la Mañana montaron una operación entre el humorista Pablo Granados y Jey Mammon y su programa Los Mammones y deslizaron que el ex Showmatch sentía "resentimiento" por el éxito de Jey en la noche de América TV. Lejos de pasarlo por alto, Pablo compartió a través de sus historias de Instagram un fuerte descargo.

"Han armado unos informes con mucha saña diciendo que yo critiqué a Jey Mammon... Jey es amigo mío, nunca lo critiqué", denunció Pablo Granados en referencia al tendencioso análisis que Ángel De Brito compartió con Yanina Latorre y la desubicación que la caracteriza sobre las declaraciones de Granados del día anterior en las que criticaba la falta de ideas por parte de los productores de radio y televisión. Más cuando se trata de entrevistarlo a él o a su par, Pachu Peña.

"Armaron toda una historia alrededor de lo que dije cuando nos piden un video a mí o a Pachu cuando vamos a un programa", explicó el humorista a medida que iba levantando la temperatura. "Estoy con mucha bronca y tristeza por eso... Como si no hubiese cosas más importantes para hablar y para subir. Es muy loco. Todos los portales, Clarín pone 'Pablo ataca a Jay Mammon'", declaró.

A continuación, volvió a explicar que su crítica nunca estuvo dirigida al joven que la está rompiendo en la noche de América TV. "Nunca lo nombré. Cuando lo nombré fue por admiración o felicitándolo por el programa que tiene. Me hacen quedar para el orto con algo que nunca dije", lanzó. "Con Pachu nos cargamos porque no puede ser que siempre que sale uno sale el otro. Lo primero que se les ocurre a los productores es decir 'che, llamalo a Pachu y que cuente algo'", continuó.

"Es mi amigo Jey y ahora hacen notas en todos los portales con Granados que cruzó a Jey Mammon", lamentó el actor. "Se ponen a hablar y delirar cosas y uno se enoja, porque uno es ser humano y estas cosas afectan...", agregó hasta que hizo una pausa hasta que recordó quiénes empezaron a hacer circular un rumor incorrecto. "No deberían afectarme viniendo de quién vienen, ¿no?", finalizó.

La operación que armó Ángel De Brito entre Pablo Granados y Jey Mammon

Durante la mañana del jueves, Ángel de Brito compartió en Los Ángeles de la Mañana un mensaje que Pablo Granados subió a las redes sociales criticando las pocas ideas de los productores de radio y televisión al momento de entrevistarlo tanto a él como a Pachu Peña, pero el conductor de El Trece tomó la observación del humorista para cualquier lado y se la atribuyó a la producción de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la noche de América TV.





No es casual que el título del informe de LAM, por demás tendencioso, se tituló como "la gerra menos pensada".“A mí me sonó a resentido", lanzó Yanina Latorre. "Para mí, lo critica desde el resentimiento porque hace tiempo que no la pega en la tele", continuó la mediática. "Él hace esto para que lo levanten", sentenció De Brito.