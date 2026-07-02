Nueva York, alborotada ante la probable boda de Taylor Swift este fin de semana

FOTO DE ARCHIVO: NFL: Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs

​Ya se han instalado las vallas, se han cerrado las calles y todo apunta a que este fin de semana se celebrará en Nueva York una fastuosa boda de las megaestrellas Taylor Swift ‌y Travis Kelce.

En el Madison Square Garden, los ‌trabajadores han estado trayendo comida y decoración para hacer que todo el recinto brille con luz propia. Las cámaras de los medios de comunicación captaron follaje, una caja con la inscripción "fiesta en el jardín" y otra etiquetada como "carne de langosta".

El calendario público del recinto no muestra ningún evento programado hasta el martes: un inusual periodo de seis días en un verano por lo demás repleto de conciertos. La policía instaló vallas alrededor del recinto el jueves por la mañana, cerrando calles y bloqueando las aceras.

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Varios medios de comunicación informaron de que Swift ​y Kelce celebrarán un evento para ⁠100 personas en el pabellón deportivo el jueves, seguido de una fiesta con 1.000 personas el viernes.

La ‌superestrella del pop y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) no ⁠han confirmado cuándo ni dónde se casarán, y el representante de ⁠Swift no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La ciudad de Nueva York ya estaba en plena efervescencia por los grandes acontecimientos del fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Grandes veleros ⁠entrarán el sábado en el puerto de Nueva York para conmemorar el 250.º aniversario de la ​Declaración de Independencia, y el domingo está previsto un partido de la Copa ‌del Mundo de fútbol en la cercana Nueva Jersey.

El ‌miércoles, los transeúntes se detuvieron para observar a una pareja rusa de temerarios que escaló hasta lo ⁠alto del Empire State Building y desplegó una pancarta en la que se pedía la paz mundial.

Los grandes eventos coinciden con unas altas temperaturas que han llevado a las autoridades municipales a declarar una emergencia por calor. Al ser preguntado sobre una posible boda de Swift, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó el ​momento para instar a ‌la gente a quedarse en casa para protegerse del calor extremo.

Reuters confirmó que una empresa de organización de eventos había solicitado un permiso para cerrar las calles alrededor del Garden desde el jueves hasta el mediodía del sábado.

El recinto se encuentra sobre un importante nudo de transporte público, y el miércoles los transeúntes se detuvieron a observar los preparativos.

Se espera que cientos de agentes ⁠de las fuerzas del orden locales patrullen la zona, informó el New York Times, que citó un memorándum titulado "Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden".

La comisaria del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo a periodistas que los agentes estaban "siguiendo de cerca" un evento que tendrá lugar en el Garden el viernes por la noche y que "por supuesto, habrá un dispositivo policial sobre el terreno".

"LA BODA REAL DE ESTADOS UNIDOS"

La unión de la cantante de "Love Story" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, mentada como "la boda real de Estados Unidos», es una ‌de las uniones de famosos más esperadas del siglo.

Las especulaciones se han intensificado desde que la pareja anunció su compromiso en agosto, tras un noviazgo público que cautivó a los fans. Las cámaras captaron a Swift animando a Kelce en los partidos de los Chiefs y le siguieron mientras él volaba por todo el mundo para asistir a sus conciertos.

Se espera una asistencia repleta de estrellas, dada la lista de amigos famosos de Swift, entre los que se ‌encuentran Selena Gómez, Ed Sheeran, Emma Stone y Gigi Hadid. En una entrevista televisiva, Swift bromeó diciendo que invitaría a "cualquiera con quien haya hablado alguna vez".

El presentador de televisión irlandés Graham Norton, que apareció en el videoclip de "Opalite" de Swift, ‌fue fotografiado a su llegada ⁠al aeropuerto JFK de Nueva York.

Swift fue invitada al programa de entrevistas de Norton en la BBC el año pasado y, cuando él le preguntó cuándo se celebraría la boda, ​la cantante respondió: "Oh, ya lo sabrás… Iba a invitarte a ella".

Por parte del novio, el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, fue fotografiado mientras le tomaban las medidas para un esmoquin.

Con información de Reuters