Cazorla, excentrocampista del Arsenal y de la selección española, se retira a los 41 años

FOTO DE ARCHIVO: Copa Emir - Final - Al Sadd - Al Rayyan

El ​excentrocampista del Arsenal y de la selección española Santi Cazorla anunció este jueves ‌su retirada del ‌fútbol a los 41 años.

"Nunca dejé de intentarlo. Y al final, volví. No para cerrar nada, sino para volver a sentirlo, para recordar por qué empecé", declaró en X.

"Y ahora, cuando todo ​se apaga, ⁠cuando las botas se cuelgan y ‌el ruido se convierte en ⁠el silencio, todo encaja. ⁠Porque el final no estaba en cualquier sitio; estaba en mi casa."

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• Cazorla puso ⁠punto y final a sus 23 ​años de carrera como ‌jugador tras pasar su ‌última temporada en el Real Oviedo, el ⁠club de su infancia, al que ayudó el año pasado a conseguir el ascenso a LaLiga y a ​poner ‌fin a una ausencia de 24 años de la máxima categoría del fútbol español.

• Cazorla disputó 81 partidos con la selección española y ⁠formó parte de las plantillas que ganaron la Eurocopa en 2008 y 2012, aunque se perdió la triunfante campaña del Mundial de 2010 por lesión.

• Cazorla disputó 180 partidos en todas las competiciones con ‌el Arsenal durante su etapa de seis años en el norte de Londres, en la que marcó 29 goles tras fichar procedente del Málaga en 2012.

• Ayudó ‌al Arsenal a ganar dos Copas de Inglaterra consecutivas en 2014 y 2015, antes de ‌que las ⁠lesiones le obligaran a abandonar el club de la Premier ​League en 2018.

Con información de Reuters