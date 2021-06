El dramático testimonio de Noelia Marzol a un mes de ser mamá: "Me voy a morir"

La bailarina manifestó su angustia en las redes tras dejar a su bebé al cuidado de su abuela por compromisos laborales.

La bailarina y conductora Noelia Marzol volvió a trabajar a un mes del nacimiento de su hijo Donatello y compartió a través de su cuenta de Instagram la tristeza que le genera tener que alejarse del bebé por algunas horas para retomar su rutina laboral. "Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas y siento que me voy a morir”, expresó.

Al igual que muchas madres con hijos de pocos meses y en época de lactancia, Noelia Marzol atraviesa con mucha angustia tener que dejar a su bebé aunque sea por dos horas. Más teniendo en cuenta que Donatello nació prematuro y la actriz debió extremar el cuidado de su primer hijo con el futbolista Ramiro Arias mientras lo cuidaban en neonatología.

Mientras filmaba a su madre con su nieto en brazos, la bailarina compartió las sensaciones que atravesaba ante la primera vez que tomaría distancia de su bebé. "Sí, sí. Siento que me estoy muriendo y eso que se lo estoy dejando a mami, eh. ¡Ay, Dios!", exclamó a través de la sección de historias de Instagram.

Noelia Marzol dejó a Donatello con su abuela

En las imágenes siguientes se puede ver cómo Noelia se despide angustiada de su bebé"Bueno, primera vez que me estoy yendo a trabajar dos horas y siento que me voy a morir", reveló ya que recientemente aceptó su primer compromiso laboral desde que dio a luz al pequeño. "Sentir que me muero no es metáfora, es literal", agregó.

Hacia la tarde, la actriz celebró el reencuentro con Donatello

Desde que empezó a transitar su embarazo, Noelia utilizó su cuenta de Instagram para relatar semana tras semana cómo vivía su experiencia, por lo que no es casual que también comparta lo que sucede con Donatello en casa y con el nuevo mundo de la maternidad. De hecho, hace unos días, para celebrar el primer mes del pequeñito, se refirió a cómo fue el parto para dar a luz a su primer hijo.

"Muchas me preguntan cómo fue el parto natural, que lo muestre. Créanme, me encantaría publicarlo para que vean lo hermoso que es. Lejos de ser un show de gritos como se muestra en la ficción, es un evento hermoso. No lo muestro públicamente porque no deja de ser un momento privado y obviamente porque mucha gente se impresionaría”, se sinceró.