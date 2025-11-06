Llega la Noche de las Disquerías 2025: habrá descuentos, firmas de discos y lanzamientos exclusivos

La Noche de las Disquerías tendrá su 17ª edición este jueves 6 de noviembre. Locales de diferentes partes del país abrirán sus puertas a las 18 con descuentos, lanzamientos exclusivos, firmas de discos y shows en vivo. Se trata de una oportunidad única para los amantes de la música y los coleccionistas de CDs.

A dónde se realiza La Noche de las Disquerías este jueves 6 de noviembre

En esta edición participan locales en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Salta, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Santa Fe y Bariloche.

Disquerías de más de 15 provincias se suman a La Noche de las Disquerías este 6 de noviembre

Entre las novedades para este jueves se destaca el lanzamiento de la reedición en vinilo de Privé, el reconocido álbum de Luis Alberto Spinetta que contiene canciones como Alfil, Ella no cambia nada, Ropa violeta y No seas fanática. También regresarán dos discos icónicos de Intoxicados, Buen día y No es solo rock and roll, como parte de la colección “El rock argentino es Universal” de Universal Music Argentina.

Además, el sello RGS lanzará el nuevo trabajo de Juana Molina titulado Doga, el álbum de Vitico Rock and roll 2025 y el de Pappo y Botafogo Blues acústico en el living.

Noche de las Disquerías: quiénes realizan firmas de discos en CABA

En la noche de este jueves diferentes artistas firmarán ejemplares de sus nuevos discos en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos:

L-Gante firmará ejemplares de Celda 4 , su último título editado en vinilo que podrá ser adquirido a precio promocional, en Plaza Música.

firmará ejemplares de , su último título editado en vinilo que podrá ser adquirido a precio promocional, en Plaza Música. Vitico firma Rock and roll 2025 a las 18.30 hs en RGS Music, Av. Corrientes 5233 (local 2).

Botafogo firma Blues acústico en el living a las 19, en el local de RGS Music.

Juana Molina firma Doga a las 20, también en local de RGS Music.