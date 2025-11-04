Nintendo eleva la previsión de la Switch 2 a 19 millones de unidades

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del evento de lanzamiento de la videoconsola Nintendo Switch 2 en una tienda Fnac Darty, en París, Francia

v (Reuters) -Nintendo elevó el martes su previsión de ventas de la consola de videojuegos Switch 2 a 19 millones de unidades para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026, frente a los 15 millones de unidades anteriores.

La empresa de videojuegos con sede en Kioto también elevó su previsión de beneficio operativo para todo el año en un 16%, hasta 370.000 millones de yenes (2.450 millones de dólares).

Los inversores llevan sopesando la posible fortaleza del impulso de las ventas del dispositivo híbrido de juego portátil desde su lanzamiento en junio.

El sucesor del exitoso portátil doméstico Switch salió a la venta en plena guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniendo a prueba la gestión de la cadena de suministro de Nintendo.

Nintendo ha vendido 10,3 millones de unidades de Switch 2 hasta finales de septiembre, con el apoyo de títulos como "Mario Kart World" y "Donkey Kong Bonanza".

El ratio de beneficio operativo de la compañía en el primer semestre del año fue del 13,2%, frente al 23,2% del mismo periodo del año anterior.

Entre los juegos que apuntalarán la demanda en el periodo clave de compras de fin de año figuran "Pokemon Legends: Z-A" y "Kirby Air Riders".

"La primera temporada de compras navideñas será un campo de pruebas clave y estamos manteniendo un buen impulso hacia ella", dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en la presentación de resultados.

Las acciones de Nintendo cerraron con una caída del 0,8% antes de la publicación de los resultados y han ganado aproximadamente un 40% en lo que va de año.

(1 dólar = 150,7800 yenes)

Con información de Reuters