¿A partir de qué edad se le puede dar gaseosa a los niños y por qué?

Qué efectos genera la gaseosa en los niños

No hay dudas que las gaseosas con la cantidad de azúcar que disponen pueden provocar cierta tendencia a un consumo regular. Esto podría ser perjudicial con el paso de los días, especialmente en niños si no se llega a corregir el comportamiento a tiempo y recomendarle que se mantengan hidratados con agua.

Estas bebidas pueden encontrarse muy presentes en la vida de los niños y las niñas y esto genera que tengan la necesidad de probarla. No es que se recomienda que nunca la prueben, pero como todo el consumo debe ser moderado y vigilado por los padres. Algunos aconsejan que el consumo solo esté reservado para momentos muy especiales.

"Los que nacimos en los noventa y en el Conurbano no vimos una Coca Cola en nuestra infancia ni por casualidad. Todo era Tai de pomelo y jugo Carioca. Y acá estamos: vivos", expresó KievSanta, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Esto es producto de que no todas las familias tenían la posibilidad de comprar primeras marcas y recurrían a alternativas para que los niños y las niñas puedan disfrutar de esta clase de bebidas. En algunos casos, la cantidad usada en la preparación era más que preocupante.

Es por ello que los médicos recomiendan que el consumo de gaseosa en los menores debe ser regulado para evitar que consuman grandes cantidades de azúcar y cafeína, dependiendo de la elaboración y bebidas con gas que podrían provocar cierto dolor estomacal. Al ser azucaradas, este tipo de preparaciones pueden generar un aumento de peso y la presencia de enfermedades como la diabetes. También los dientes se pueden ver afectados por la aparición de caries.

¿Cuáles son las gaseosas que más azúcar tienen y no son aconsejables consumir?

Al momento de comprar una gaseosa, muchas personas desconocen la cantidad de azúcar que puede llegar a disponer un vaso. Esto provoca que a la larga se registren serios problemas de salud. Un nutricionista en YouTube, conocido como Nutrición Martín, fue hasta un supermercado y elaboró un ranking. Uno que dejó sorprendido a varios, más que nada por los resultados que se desprenden con una marca en particular.

Pepsi: tiene 9 gramos de azúcar por porción.

Seven Up común: 13 gramos de azúcar.

Sprite común: 15 gramos de azúcar.

Coca Cola: 15 gramos de azúcar.

Schweppes (agua tónica): 17 gramos de azúcar.

Paso de los Toros (agua tónica): 18 gramos de azúcar.

Fanta (pomelo): 20 gramos de azúcar.

Fanta (naranja): 25 gramos de azúcar.

En los comentarios se puede apreciar que muchas personas se inclinaban en la compra de cualquier marca que ofrezca agua tónica porque una creencia popular les hizo entender que era más saludable. Sin embargo, es una de las bebidas que más gramos de azúcar ofrecen en lo que corresponde a la medida de un vaso.