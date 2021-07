La preocupante adicción que sufrió Cayetano: "Logré rescatarme"

El periodista Nicolás Cayetano realizó una dramática confesión personal del calvario que vivió hasta hace un tiempo.

Nicolás Cayetano brindó un testimonio sumamente estremecedor. En las últimas horas, el periodista que formó parte de Perros de la Calle, histórico programa que durante años brilló en la radio junto a Andy Kusnetzoff, Gabriel Schultz y Nicolás "Harry" Salvarrey, entre otros, reveló cuál fue la adicción que sufrió durante varios años.

En diálogo con Gastón Pauls, a través del programa "Seres Libres" emitido por Crónica, Cayetano abrió su corazón y confesó que era adicto al juego: "Si me pongo a pensar en mi vinculación con la apuesta me doy cuenta que aposté siempre, desde la escuela primaria. Armaba torneos en quinto grado de pin pon en el patio".

Con dolor, aunque también con absoluta conciencia y autocrítica, el periodista advirtió sobre las complicaciones personales que le trajo aquella dramática situación: "Fui bastante consciente de que tenía un problema a lo largo de los años, incluso creo que mi adrenalina estaba vinculada en vivir con problemas, la vida me aburría sin problemas. Apostaba 10 mil pesos al Boca-River pero podía, entonces no me divertía. Me divertía apostar una cifra que me complicaba".

Asimismo, Cayetano se refirió a las facilidades que actualmente hay para acceder rápidamente a una plataforma digital para poder apostar: "A mí me perjudicó mucho saber que uno tiene un casino en el teléfono, en la computadora, en tu casa... Para los que somos adictos al juego podemos estar en calzones en el sillón apostando $5000 dólares". Y relató: "Mi plan de fin de semana era ese, no era salir con amigos, ni chicas, ni ver familia, ni ir a la cancha a ver Atlanta que es mi pasión, empezás a mentir...".

Los graves problemas que a Cayetano le provocó la adicción

Nicolás Cayetano advirtió que la adicción al juego le generó un gran problema económico y financiero, al punto de que hasta llegó a perder el departamento que su abuela le dejó antes de morir: "Cuando uno gasta más de lo que tiene, contrae una deuda con gente que te llama, te apura, te pone plazos para pagar, empezás una rueda de pedirle a uno para pagarle a otro. Mientras tanto, seguís perdiendo... Todo eso que te transforma en un mentiroso permanente".

Cómo logró Cayetano recuperarse de la adicción

Con emoción, Cayetano indicó que debió acudir a una ayuda profesional para poder superar la adicción al juego: "Fui un año a jugadores anónimos en una iglesia que se llamaba San Cayetano. Escuché cada historia durísima, de intento de suicidio, de quedar en la calle, que dije 'tengo una oportunidad acá, soy el que mejor está'. Fui todo un año, me fue muy bien, hice amistad con algunas personas". Y agregó: "Con mi familia y la psicóloga logré rescatarme. La adicción que me tocó a mí le dicen la adicción silenciosa, es por un lado la que menos se ve para afuera pero termina siendo la más peligrosa... Jugué tres años seguidos y no se dio cuenta nadie hasta que lo conté".