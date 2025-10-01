Amanda Knox: una historia retorcida está disponible en Disney Plus.

Disney Plus incorporó a su catálogo una miniserie de ocho capítulos con una historia perturbadora y basada en hechos reales. Se trata de Amanda Knox: una historia retorcida, sobre la condena injusta a la mujer cuyo nombre aparece en el título de la serie por un asesinato que no cometió.

La trama se centra en Amanda, una estudiante estadounidense que viaja a Italia para cursar un programa académico. Lo que comienza como una experiencia soñada se convierte en una pesadilla cuando, pocas semanas después de su llegada, es acusada injustamente de asesinato y enviada a prisión. La serie explora su ardua batalla por probar su inocencia y recuperar la libertad, y reflexiona sobre las razones por las cuales fue juzgada con tanta dureza por las autoridades y la opinión pública.

"Ya está completa la miniserie titulada Amanda Knox: una historia retorcida en Disney+. Son 8 episodios intensos basados en hechos reales. A mí me gustó mucho como esta contada la serie. La actuación de Grace Van Patten es maravillosa", comenzó su reseña el influencer Javi Ponzo, en el pie de foto de un posteo de Instagram. Y siguió: "En el elenco está Sharon Horgan que es una de mis favoritas y también lo da todo. Vale la pena. Sinopsis: Tras ser encarcelada injustamente por el asesinato de su compañera de piso, Amanda Knox lucha por demostrar su inocencia y recuperar la libertad en un angustioso periplo. Si ya la viste, contame que te pareció".

Sinopsis oficial de La retorcida historia de Amanda Knox

"Amanda lucha sin tregua por recuperar su inocencia y demostrar su libertad", anuncia la sinopsis ofrecida por la plataforma Disney Plus, desde donde definen a esta creación audiovisual dentro de los géneros de drama y biografía.

Elenco completo de La retorcida historia de Amanda Knox

Grace Van Patten como Amanda Knox.

Sharon Horgan como Edda Mellas.

Francesco Acquaroli como Giuliano Mignini.

Giuseppe De Domenico como Raffaele Sollecito.

John Hoogenakker como Curt Knox.

Amanda Knox: una historia retorcida.