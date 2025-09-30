Una película del 2016 es furor en Disney Plus.

Disney Plus tiene en su catálogo una película estrenada originalmente en 2016 y con Shakira como la cantante del track principal del filme. Se trata de la recordada ficción Zootopia, muy nombrada en su lanzamiento y con un gran éxito en taquillas, con una trama que deja una gran enseñanza a los niños.

La historia de Zootopia se basa en la coneja Judy Hopps, quien desde muy joven soñaba con convertirse en policía en Zootopia, la gran metrópolis donde conviven todo tipo de animales. Con esfuerzo logra ingresar al cuerpo de seguridad, convirtiéndose en la primera coneja en ocupar ese puesto, pero sus colegas no la toman en serio y la subestiman constantemente. Decidida a demostrar su valor, acepta el desafío de investigar la desaparición de varios habitantes de la ciudad, todos ellos depredadores.

Además de interpretar al personaje de Gazelle, Shakira aportó una canción original titulada Try Everything, compuesta por Sia y el dúo Stargate. La banda sonora completa fue publicada el 4 de marzo de 2016 por Walt Disney Records y creada por Michael Giacchino, marcando su primer trabajo en un largometraje para la compañía. Aunque ya había colaborado previamente con la compañía en cortos y especiales televisivos, así como en varias producciones de Pixar, esta fue su primera banda sonora completa para el estudio.

Zootopia marcó la segunda ocasión en la que Disney empleó el motor de renderizado Hyperion, tecnología que había debutado previamente en Big Hero 6. Para esta producción, el sistema fue mejorado con un nuevo modelo de simulación de pelaje, lo que permitió representar con mayor realismo la abundante capa de pelos de los personajes animales.

