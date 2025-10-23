La Vecina Perfecta es el documental furor de Netflix.

Un documental basado en la trágica historia de una vecindad llegó a Netflix y es furor en la plataforma. El influencer especializado en cine, Javi Ponzo, reveló en sus redes sociales por qué hay que ver esta creación y alertó a sus seguidores sobre cuán cruda es.

La propuesta en cuestión es La Vecina Perfecta, un documental estadounidense de 2025, dirigido y producido por Geeta Gandbhir. La propuesta aborda el asesinato de Ajike Owens, relatado a través de imágenes reales captadas por cámaras corporales policiales, y profundiza en las tensiones y conflictos vecinales que derivaron en el trágico hecho.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2025, el 24 de enero, donde fue galardonada con el Premio a la Dirección. Luego se lanzó de forma limitada en cines de Estados Unidos el 10 de octubre, antes de llegar al público internacional mediante Netflix, el 17 de octubre. La crítica especializada la recibió con elogios generalizados, destacando su impactante narrativa, su dirección precisa y su cuidada edición.

"La vecina perfecta es un documental disponible en Netflix, que te aseguro, te va a dejar mudo/a. Contado completamente con material real, sin voces en off y sin dramatizaciones. Hace que la experiencia sea muy diferente a cualquier otro contenido true crime. Sinopsis: Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de 'stand your ground'", fueron las palabras que escribió Javi Ponzo en el pie de foto de su posteo.

Desde Netflix ofrecieron su reseña oficial sobre este documental y escribieron: "En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal".

Escena de La Vecina Perfecta.

Otra serie furor en Netflix

Una serie mexicana dirigida por una cineasta argentina se posicionó como lo más visto en Netflix, gracias a una trama que conmueve y mantiene en vilo a los espectadores. Se trata de Nadie Nos Vio Partir, adaptación de la novela homónima de Tamara Trottner, inspirada en hechos reales.

La producción, estrenada el 15 de octubre en la plataforma, está dirigida por Lucía Puenzo, reconocida por su mirada social. Este drama intenso combina el suspenso psicológico y familiar con una profunda reflexión sobre la identidad, el poder y las heridas del pasado.