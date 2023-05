Se estrenó hace 24 años y es un éxito total en Netflix: la película que figura en el TOP 10 para ver

La película fue un éxito desde su estreno, y su incorporación al catálogo de Netflix la consolidó como una de las más elegidas de la plataforma. Cuál es y por qué no te la podes perder.

En el mundo del streaming, es común presenciar un fenómeno en el que una película estrenada hace varios años en los cines resurge en plataformas como Netflix y se convierte en un éxito entre el público. Esto es exactamente lo que ha sucedido recientemente en Netflix con una película de 1999, protagonizada por la talentosa actriz Michelle Pfeiffer, que actualmente ocupa el segundo lugar entre las más vistas.

La película en cuestión es El lado profundo del mar (The Deep End of the Ocean), un drama estadounidense dirigido por Ulu Grosbard. Se trata de un thriller psicológico que envuelve al espectador desde el primer minuto con su trama misteriosa.

De qué trata "El lado profundo del mar"

Netflix ha descrito esta película como "sombría, emotiva y melodramática". La historia gira en torno a una familia que sufre la desaparición de uno de sus hijos, Ben, cuando tenía tan solo tres años. Nueve años después, cuando la familia se muda a otra ciudad, aparece un niño muy similar al pequeño desaparecido, lo que desencadena la intriga sobre si se trata realmente de Ben o no.

La madre de la familia, interpretada por Michelle Pfeiffer, es quien se encuentra más angustiada por la desaparición y la posible aparición del niño que podría ser su hijo. El elenco principal se completa con Treat Williams, quien interpreta al esposo de Pfeiffer en la ficción, Whoopi Goldberg, en el papel de la detective encargada de buscar al niño desaparecido, y Ryan Merriman, el niño que podría ser Ben.

Críticas de "El lado profundo del mar"

La película se encuentra en el segundo lugar del catálogo, justo detrás de "En el lugar equivocado" y antes de "El torneo".

Aunque la película fue estrenada en 1999 y recibió críticas mixtas en su momento, su duración de una hora y 46 minutos la convierte en una experiencia inmersiva. Según el sitio web que recopila reseñas de películas, Rotten Tomatoes, El lado profundo del mar obtuvo una calificación de apenas 43 sobre 100.

Algunas de las críticas señalan: "Michelle Pfeiffer ofrece una interpretación apasionada de una intensidad a menudo desgarradora en una película que merece mucho menos", mientras que otra opina que "la película no convence a nadie de principio a fin". A pesar de estas opiniones desfavorables, El lado profundo del mar se encuentra actualmente en el podio de las películas más vistas en Netflix, ocupando el segundo lugar, justo detrás de En el lugar equivocado, la última película protagonizada por Bruce Willis, y por delante de El torneo, un filme estrenado en 2009.

Si después de ver El lado profundo del mar los usuarios de Netflix quedan con ganas de disfrutar aún más del talento interpretativo de Michelle Pfeiffer, pueden encontrarla en otro clásico del cine de los años 80. Se trata de Scarface, la película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino. Una garantía de buen cine para disfrutar.