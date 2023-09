Qué ver en Netflix: recomendaciones del 18 al 24 de septiembre

Preparate para una semana del 18 al 24 de septiembre llena de entretenimiento con estas emocionantes películas y series que Netflix tiene preparadas para vos. Ya sea que busques comedia, aventura, romance o misterio, hay algo para todos los gustos.

"No estás invitada a mi Bat Mitzvah" acumuló más de 8.8 millones de visualizaciones en la última semana.

"No estás invitada a mi Bat Mitzvah" acumuló más de 8.8 millones de visualizaciones en la última semana.

Netflix nos sorprende una vez más con una selección variada de películas y series para todos los gustos. Desde comedias adolescentes hasta aventuras piratas, pasando por historias de amor y misterio, esta semana promete entretenimiento de calidad. A continuación, te presentamos algunas de las mejores opciones que estarán disponibles del 18 al 24 de septiembre.

Películas

1. "No estás invitada a Mi Bat Mitzva"

Preparate para una adolescente comedia que te hará reír y reflexionar. Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo. ¿Podrán superar los obstáculos y celebrar juntas su día especial?

Sinopsis: Stacy y Lydia, dos amigas inseparables, se enfrentan a un desafío inesperado cuando la organización de sus respectivas bat mitzvá se convierte en un caos total. A medida que luchan por mantener la amistad intacta y hacer que sus celebraciones sean inolvidables, se embarcarán en una divertida aventura que cambiará sus vidas para siempre.

2. "Elijo 'amor'"

El amor y la decisión son el centro de esta historia. Cami Conway lo tiene todo planeado, pero le falta algo. Cami se enfrenta a un abanico de opciones tan tentadoras como difíciles: la estabilidad de su novio actual, el encanto del que se fue y el atractivo de una estrella del rock. ¿Qué elección hará y cómo afectará a su vida?

Sinopsis: Cami Conway, una joven con una vida aparentemente perfecta, se encuentra en una encrucijada cuando debe elegir entre tres caminos emocionantes pero muy diferentes. En medio de la incertidumbre, Cami explorará el significado del amor verdadero y las consecuencias de sus decisiones.

3. "Los Croods"

La familia prehistórica Croods vive en un momento particularmente peligroso de la historia. El patriarca Grug, su compañera, Ugga, su hija adolescente Eep, hijo Thunk y Gran buscan comida de día y se amontonan durante la noche. Cuando un cavernícola más evolucionado llamado Guy llega a la escena, Grug está desconfiado, pero pronto Guy tiene razón sobre la inminente destrucción de su mundo.

Sinopsis: Los Croods son una familia prehistórica que ha vivido siempre con miedo y cautela, hasta que un día se encuentran con Guy, un aventurero que los lleva a un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Juntos, enfrentarán desafíos prehistóricos y descubrirán el verdadero significado de la familia.

4. "El Grinch"

El Grinch es un ser amargado y cascarrabias, que desea acabar con la Navidad de una vez por todas. Desde lo alto del monte Crumpit, observa con resentimiento a la familia Quien, que está muy ocupada con sus preparativos navideños.

Sinopsis: En la tranquila villa de los Quien, el Grinch, un ser peludo y gruñón, detesta la Navidad y planea robarla para evitar que los Quien disfruten de la festividad. Pero a medida que intenta robar la Navidad, descubre el verdadero significado de la temporada.

5. "Un jefe en pañales"

Una película para toda la familia que te hará reír y reflexionar. La llegada de un hermanito trastoca por completa la idílica vida del pequeño Tim, hasta entonces hijo único de 7 años y el ojito derecho de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él hasta que descubre que puede hablar. ¿Qué aventuras les esperan?

Series

1. One Piece

Si sos fanático de la aventura y la piratería, no puedes perderte "One Piece". Narra la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, que inspirado por su amigo pirata Shanks, comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el Rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece dejado por el anterior rey de los piratas Gol D. Roger.

Sinopsis: Monkey D. Luffy, un joven con el cuerpo elástico debido a la ingesta de una fruta del diablo, se embarca en una emocionante aventura para encontrar el One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. En su viaje, se encontrará con amigos y enemigos formidables mientras navega por yeguas peligrosas.

2. "Un lugar para soñar"

Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.

Sinopsis: Melinda Monroe, una enfermera traumatizada por su pasado, decide dejar su vida en Los Ángeles y mudarse a un pequeño y remoto pueblo en el norte de California. Allí, se encuentra con una comunidad acogedora, pero también con desafíos inesperados mientras busca sanar y encontrar un nuevo comienzo.

3. "¿Quién es Erin Carter?"

Esta serie de acción y suspenso te mantendrá en vilo. Erin, madre, esposa y profesora, vive una vida de después en España, o al menos eso parece. Un accidente con robo en un supermercado desencadenará una serie de eventos que revelarán que Erin no es quien dice ser, desplegando unas increíbles habilidades de lucha. ¿Cuál es su verdadera identidad?

Sinopsis: Erin Carter, aparentemente una madre y profesora en España, tiene un pasado misterioso que la persigue. Cuando un accidente en un supermercado atendiendo el teléfono en el centro de la ciudad, su vida tranquila se desmorona, revelando una serie de secretos oscuros y habilidades inesperadas.

4. "Top Boy"

La serie se desarrolla en la finca ficticia Summerhouse en el distrito londinense de Hackney y se centra en dos traficantes de drogas, Dushane (Ashley Walters) y Sully (Kane Robinson), junto con otros involucrados en el tráfico de drogas y la violencia de pandillas. en Londres.

Sinopsis: "Top Boy" nos sumerge en el mundo del crimen y la violencia en el distrito londinense de Hackney. La serie sigue la vida de Dushane y Sully, dos traficantes de drogas que luchan por el poder y la supervivencia en un entorno peligroso y sin piedad.

5. "Vivir 100 años: los secretos de las zonas azules"

Si estás interesado en la longevidad y el bienestar, esta serie es para vos. Dan Buettner, explorador y ciclista de resistencia, lleva dos décadas investigando la longevidad. En este programa, viaja a Japón, Italia, Grecia, Costa Rica y Estados Unidos para descubrir los secretos de las "zonas azules", es decir, los lugares donde la gente vive más tiempo y de forma más saludable.

Sinopsis: Dan Buettner emprende un emocionante viaje por todo el mundo para descubrir las claves de la longevidad en las "zonas azules", lugares donde las personas viven vidas excepcionalmente largas y saludables. A través de historias inspiradoras y datos científicos, esta serie revela los secretos para una vida larga y plena.