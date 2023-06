No está en Netflix: la mejor serie de los Lakers que es furor para ver

Con el estreno programado para el 6 de agosto, los fanáticos podrán sumergirse una vez más en el mundo de los Lakers y disfrutar de las emocionantes historias que se desarrollarán en la segunda temporada de "Lakers: Tiempo de ganar".

Después de una emocionante primera temporada que ha capturado la atención de los fanáticos del baloncesto en todo el mundo, la serie de HBO Lakers: Tiempo de ganar ha concluido su primera entrega de episodios. El final de temporada fue un verdadero deleite para los espectadores. Solomon Hughes (interpretando a Kareem Abdul-Jabbar) ofreció su mejor actuación de la temporada, Paul Westhead pronunció su último discurso shakespeariano en el descanso y Jerry Buss finalmente obtuvo su anillo. En ese sentido, los aficionados del básquet tienen motivos para festejar: HBO anunció oficialmente que una segunda temporada está en camino.

De qué trata la serie

Lakers: Tiempo de ganar es una dramatización de la vida profesional y personal del legendario equipo de básquet Los Ángeles Lakers en la década de 1980. Basada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Ángeles Lakers Dynasty of the 1980s" de Jeff Pearlman, la serie nos sumerge en una era icónica del deporte.

Dirigida por Adam McKay y con un elenco encabezado por John C. Reilly y Jason Clarke, la serie muestra los altibajos de jugadores, entrenadores y directivos mientras construyen una dinastía ganadora. Desde los partidos emocionantes hasta las tensiones fuera de la cancha, Lakers: Tiempo de ganar ofrece una visión íntima y apasionante de uno de los equipos más icónicos de la historia del baloncesto.

Con diez episodios de la primera temporada disponibles, los fanáticos esperan ansiosamente el estreno de la próxima entrega. La serie ha sido aclamada tanto por los amantes del básquet como por los seguidores de las historias emocionantes y llenas de personajes carismáticos.

La segunda temporada de Lakers: Tiempo de ganar promete continuar cautivando a los espectadores con su narrativa fascinante y su atención meticulosa a los detalles históricos. No cabe duda de que esta serie seguirá siendo un éxito y deleitará a los fanáticos en todo el mundo.

Emoción por la segunda temporada

La serie está disponible en HBO, y estrena su segunda temporada el 6 de Agosto.

"Ha sido emocionante dar vida a Tiempo de ganar con Adam McKay, Max Borenstein, nuestro fenomenal equipo de producción y este increíble reparto", aseguró Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO Programming. "Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada a una era transformadora en el baloncesto, la celebridad y la ciudad de Los Ángeles. No podemos esperar para ver cómo este equipo narrará el siguiente capítulo de esta dinastía", agregó.

Fecha de estreno de la segunda temporada

Según la información oficial, la segunda temporada de Lakers: Tiempo de ganar se estrenará el 6 de agosto a través de las plataformas de HBO y HBO Max. Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado para continuar disfrutando de esta apasionante serie que narra la historia de los Lakers.