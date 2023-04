La serie de Bill Gates de Netflix que revela sus mayores secretos: cuánto dura

Se trata de la primera producción de este estilo que Bill Gates aprobó en toda su vida. Se estrenó en 2019, ¿todavía no la viste?

Netflix sorprendió en 2019 a todos los amantes de los documentales con el lanzamiento del tráiler de una miniserie de tres episodios centrada en la mente de Bill Gates, el empresario y filántropo estadounidense que cofundó Microsoft y que ha sido una de las personas más influyentes en la tecnología de los últimos tiempos.

La serie, que lleva por nombre Bill Gates: Bajo la Lupa, ofrece una mirada sincera y profunda del cerebro de Gates, desde su forma de plantear problemas hasta su flujo de trabajo, comparando su época en Microsoft con su etapa actual como filántropo a través de su fundación junto a su esposa, Melinda. La docuserie también explorará su lado más personal y su relación con otras personas.

En el tráiler, que ya ha sido visto por miles de personas, se puede ver al entrevistador preguntándole a Bill Gates cuál es su peor miedo. Gates, con una expresión reflexiva, responde que su mayor temor es que su cerebro "deje de funcionar".

La miniserie, dirigida por Davis Guggenheim, ganador de un Óscar por su trabajo en 'An Inconvenient Truth', es el primer trabajo de este tipo avalado por el propio Gates. Durante un par de años, Guggenheim ha seguido los pasos del empresario para mostrar cómo funciona su cerebro y cómo ha llegado a ser una de las personas más exitosas e influyentes del mundo.

Cómo se realizó la serie

La serie se apoya tanto en material de archivo como en entrevistas, viejas y actuales, que buscan responder a la pregunta de cómo piensa Bill Gates y cómo llega a tomar decisiones. La serie promete ser una mirada profunda y detallada del cerebro de Gates, algo que no se ha visto antes en otro documental.

Bill Gates: Bajo la Lupa se estrenó a través de Netflix el 20 de septiembre de 2019 y constó de tres episodios. Para los fans de los documentales y de la tecnología, esta miniserie es una experiencia única y enriquecedora que no se pueden perder. No solo es un documental que explora la mente de uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, sino que también aborda aspectos personales de Gates que no se han visto antes en otro trabajo similar.

La serie ha sido producida con la ayuda y aprobación de Bill Gates, lo que garantiza su calidad y veracidad. Los fans de la tecnología y la ciencia podrán disfrutar de un documental que explora la mente de una de las personas más influyentes del mundo moderno en tres capítulos de 50 minutos aproximadamente.