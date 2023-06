Dura casi 2 horas: el documental por el que critican a Netflix tras la desaparición del submarino

El anuncio de un nuevo documental de Netflix despertó la crítica masiva de la audiencia. ¿De qué trata y por qué se desató la furia de los usuarios?

Desde el domingo pasado, los medios de comunicación informaron sobre la desaparición del submarino llamado OceanGate, el cual se había sumergido para explorar los restos del Titanic con cinco personas a bordo. Dos días después de este preocupante suceso y la intensa búsqueda, la plataforma Netflix ha adquirido protagonismo, aunque no precisamente de manera positiva.

Y es que en sus redes anunció el tráiler y lanzamiento de The Deepest Breath (El último aliento), un documental sobre desgarradora historia de la campeona de apnea, Alessia Zecchini y Stephen Keenan, su entrenador personal. ¿De qué trata y por qué generó tanta polémica? Te lo contamos en este artículo.

¿De qué trata "The Deepest Breath"?

The Deepest Breath es un documental conmovedor que narra la historia de Alessia Zecchini, una campeona de apnea, y Stephen Keenan, su entrenador personal. Con el lema "Entre la vida y la muerte hay un solo aliento", este documental se estrenará en Netflix el 19 de julio.

A través de imágenes de archivo y entrevistas, The Deepest Breath nos sumerge en las increíbles y arriesgadas aventuras de Zecchini y Keenan en busca de su sueño: establecer el récord mundial descendiendo a grandes profundidades sin el uso de equipos de respiración de oxígeno. El documental de Laura McGann aborda una amplia gama de temas, brindándonos la oportunidad de hacer preguntas y maravillarnos a medida que conocemos a Alessia Zecchini, una italiana que ha batido varios récords en apnea pero busca el premio mayor a su trabajo: el Agujero Azul de Dahab, que podría considerarse el "K2" de los alpinistas: un objetivo ambicioso y extremadamente peligroso.

The Deepest Breath recorre las aventuras de Alessia Zecchini, una italiana que ha batido varios récords en apnea

La película combina entrevistas con Alessia, su padre, amigos y compañeros buceadores, con imágenes de archivo que contextualizan la historia. Además, introduce a Stephen Keenan, propietario de una escuela de buceo y también buzo de seguridad, quien se convierte en un interés amoroso para Alessia. La narrativa sigue una secuencia cronológica, siguiendo a Alessia mientras se adentra en su vocación y a Steve mientras emprende un viaje introspectivo por el mundo hasta que finalmente se establece en Dahab, Egipto, y abre su propia escuela de buceo.

Las críticas a Netflix por el documental

Sin embargo, el hecho de que el documental se haya promocionado al mismo tiempo que surgía la inquietante noticia del Oceangate no ha sido bien recibido por muchos usuarios. Han expresado su descontento, criticando a la plataforma por considerar que no era el momento adecuado para promocionar un documental de este tipo en ese contexto. "No estoy seguro de que este sea el mejor momento para promocionar un programa así, especialmente durante el incidente del submarino titánico...", fue uno de los numerosos comentarios de desaprobación recibidos.

Recordemos que, desde el pasado lunes 19 de junio, el mundo se conmovió con la noticia del submarino perdido de Oceangate. La Guardia Costera de Estados Unidos desde ese momento puso en marcha una masiva operación de búsqueda y rescate en busca del submarino que perdió el contacto durante una visita privada al Titanic con cinco personas a bordo. Hasta el momento no han podido dar con el paradero del mismo.