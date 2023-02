Dura 98 minutos y es TOP 1 en Netflix: la película del momento en Argentina

Netflix estrenó una película de gran éxito que generó repercusión en las redes sociales. De qué trata "La razón de estar contigo", el filme que ya se encuentra en el TOP 1 de tendencias de Argentina, y el video del tráiler.

Netflix estrenó una producción que generó mucha repercusión en las redes sociales. El reconocido servicio de streaming para ver series y películas cuenta con un filme que dura 98 minutos y que se encuentra en el TOP 1 de las tendencias de Argentina: se trata de Lobo Vikingo (Viking Wolf, en Estados Unidos), que cuenta con un final completamente inesperado.

De género terror y suspenso, esta película fue estrenada en 2022 y está dirigida por Stig Svendsen; mientras que los guiones estuvieron a cargo de la dupla conformada por Espen Aukanstig y Svendsen. La misma está protagonizada por Elli Müller Osborne, Liv Mjönes y Arthur Hakalahti, entre otros. Además, el elenco está conformado por Mia Fosshaug Laubacher, Vidar Magnussen, Sjur Vatne Brean y Oyvind Brandtzaeg, entre otros y otras.

De qué trata Lobo Vikingo, la película de Netflix que es furor en todo el mundo

Según lo que indicaron las autoridades de Netflix, Lobo Vikingo (Viking Wolf, en Estados Unidos) tiene la siguiente sinopsis: "Recién llegada al pueblo, una joven presencia un brutal asesinato en una fiesta y, a partir de ese momento, comienza a tener extrañas visiones y peculiares deseos".

Lobo Vikingo, la película para ver en Netflix que es un éxito en Argentina.

De acuerdo a lo que precisaron los especialistas de crítica en IMDB, uno de los sitios más importantes del mundo del cine y espectáculo, Lobo Vikingo tiene 5,3 puntos de aprobación (más de 1.900 personas votaron), por lo que se puede afirmar que "está aprobada" para verla.

Las críticas de Lobo Vikingo, la película recomendada de Netflix, en las redes sociales

