Actúa Brad Pitt y es furor: la película de Netflix que es sensación para ver

Netflix tiene para vos una película que no te podés perder. Cuál es el film en el que actúa Brad Pitt que se convirtió en tendencia.

Netflix sigue rompiendo los esquemas con la intención de cautivar la atención de todo sus suscriptores con el lanzamiento de producciones imperdibles. En este sentido, hay un filme que se ha convertido en tendencia y en el que actúa el reconocido actor Brad Pitt. Qué producción con el popular artista se volvió tendencia en el gigante del streaming.

Actúa Brad Pitt y es furor: la película de Netflix que es sensación para ver

Se trata de El Juego de la fortuna o Moneyball, una película que se incluyó en esta plataforma y que había sido estrenada en el año 2011. Fue dirigida por Bennet Miller y protagonizada por Brad Pitt, Johan Hill y Philip Seymour Hoffman.

Es una producción que adapta la novela "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game" (2003) y que está basada en la historia de Billy Beane, gerente del equipo de béisbol Oakland Athletics, quien utilizaba una fuente de estadísticas avanzadas para contratar a los futuros refuerzos de su equipo. Es importante agregar que esta película fue nominada a los Óscar debido al contenido presentado en el cual se percibe un drama deportivo. Además también recibió en aquel momento la nominación a la mejor película.

"Frustrado por no tener fondos para contratar a grandes beisbolistas, el gerente de Oakland A, Billy Beane, apuesta por una estrategia osada para cambiar el juego", sostiene la sinopsis de esta imperdible propuesta. La crítica, por su parte, la calificó positivamente agregando que es una historia intensa, conmovedora y además inteligente. “Posiblemente la mejor película sobre béisbol desde Los búfalos de Durham”, aseguraron.

Quiénes integran el elenco de la película El juego de la fortuna

Brad Pitt es Billy Beane.

Jonah Hill es Peter Brand.

Philip Seymour Hoffman es Art Howe.

La película turca de amor para ver en Netflix: dura más de 1 hora y media y da que hablar

En los últimos meses varias producciones que se encuentran en la plataforma de streaming más vista del planeta han logrado obtener un éxito con respecto a los números de sus visualizaciones. Una de ellas es "Una vida maravillosa", que logró atrapar a la audiencia con la intención de cambiar la manera en la cual se percibe el contenido romántico.

Dura 97 minutos y fue dirigida por Emre Kabakusak y en la actualidad se ubica en el tercer puesto del ranking de las películas más vistas del momento. "Un publicista y una bloguera de modas no creen en el amor, por lo que hacen una apuesta para conseguir que el otro se enamore perdidamente con tácticas poco comunes", remarca la sinopsis de este film.