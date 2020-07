La NASA desmintió haber creado el signo del zodiaco número 13

La NASA se encargó de desmentir un rumor que se volvió viral en las redes sociales: se decía que la entidad estadounidense dedicada al estudio y exploración aeroespacial era la responsable de crear un decimotercer signo zodiacal poco conocido llamado Ophiuchus (Ofiuco).

Ahora, a través de su cuenta de Tumblr, la NASA dio su respuesta: "¿Escuchaste recientemente que la NASA cambió los signos del zodiaco? No, definitivamente no". Explicaron que ellos se encargan de estudiar astronomía, no astrología y revelaron los detalles de su reflexión: "No cambiamos ningún signo del zodiaco, solo hicimos los cálculos".

Ofiuco es una de las 13 principales constelaciones del zodíaco según los antiguos babilonios. El imperio lo había dejado afuera al ajustarse al calendario de 12 meses y desde la Nasa afirmaron: "Ofiuco no quedó en ese recorte".

En principio, en su artículo la NASA remarcó la diferencia entre astronomia y astrología. Por un lado, definen a la astronomia como "el estudio científico de todo en el espacio ultraterrestre" y dicen que "los astrónomos y otros científicos saben que las estrellas a muchos años luz de distancia no tienen ningún efecto en las actividades ordinarias de los humanos en la Tierra". Por otro lado muy distinto, se encuentra la astrología: "Es la creencia de que las posiciones de las estrellas y los planetas pueden influir en los eventos humanos. No se considera una ciencia".

El zodíaco occidental se basa en constelaciones reales, cuyas formas inspiraron a los antiguos griegos a desarrollar historias mitológicas. "Los babilonios vivieron hace más de 3.000 años. Dividieron el zodiaco en 12 partes iguales, como cortar una pizza en 12 partes iguales. Escogieron 12 constelaciones en el zodiaco, una para cada una de las 12 "rebanadas". Entonces, a medida que la Tierra orbita alrededor del sol, el sol parecería pasar a través de cada una de las 12 partes del zodíaco. Como los babilonios ya tenían un calendario de 12 meses (basado en las fases de la luna), cada mes tenía una porción del zodiaco para sí mismo", comenzaron explicando desde la entidad estadounidense.

"Pero incluso según las propias historias antiguas de los babilonios, había 13 constelaciones en el zodiaco. Entonces escogieron uno, Ofiuco, para dejarlo fuera. Incluso entonces, algunos de los 12 elegidos no encajaban perfectamente en su porción asignada del pastel y pasaron al siguiente", admitieron.

Para finalizar, explicaron que para hacer una combinación ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo. Y para dar fin al mito que se volvió viral en las redes sociales, escribieron: "Entonces, no cambiamos ningún signo del zodiaco ... solo hicimos los cálculos".