La NASA alertó que un asteroide podría destruir La Tierra

El asteroide 2023 CL3 se acerca a nuestro planeta y fue catalogado como "potencialmente peligroso" por la agencia espacial de Estados Unidos. La roca espacial mediría más del doble del tamaño de la Estatua de la Libertad.

Un asteroide de considerable tamaño se acerca la Tierra y encendió las alarmas en la NASA. La agencia espacial de los Estados Unidos indico que la roca espacial, identificada como 2023 CL3. pasará por la orbita de nuestro planeta a fines de mayo y fue catalogado como “potencialmente peligroso”.

La organización incluyó a este asteroide en su lista de objetos espaciales que deben estudiarse. De acuerdo al análisis de los expertos, mediría más del doble del tamaño de la Estatua de la Libertad, cuyas dimensiones son 93 metros de alto y 46 de ancho, por lo que podría causar serios daños si chocara con la Tierra. El temor surge porque está previsto que pase a menos de 4,5 millones de millas de distancia, siendo que la "segura" es de 4,65 millones de millas.

Se espera que el asteroide 2023 CL3 pase por la Tierra el 24 de mayo a una distancia de 7,2 millones de kilómetros y a una gran velocidad. Hasta la fecha no se sabe desde qué lugares podrá verse este, pero especialistas indicaron que se requerirá de un equipo especializo.

Según advirtieron, en caso de choque, habría daños significativos, pero no serían a nivel mundial. De todos modos, son suficientemente grandes para provocar una gran tragedia en la zona en donde impacte, por lo que se sigue de cerca su estudio y análisis.

Preocupación por los asteroides que se dirigen a La Tierra

Hace tiempo los científicos advierten que las rocas del tamaño del 2023 CL3 podrían causar daños si embistiera contra la Tierra, por lo que se comenzó a trabajar en el desarrollo de métodos de defensa. De hecho, la NASA lanzó el aña pasado la misión DART (Prueba de Redirección de Asteroides Dobles) y desvió con éxito un asteroide llamado Dimorphos.

No obstante, esa no fue más que una prueba da la tecnología que traería tranquilidad a la comunidad científica. Pues en el 2019, Elon Musk, CEO de la compañía SpaceX, se hizo eco de la noticia de un asteroide para evidenciar las fragilidades de nuestro planeta ante esa clase de fenómenos. "No me preocuparía por este en particular, pero una gran roca golpeará la Tierra eventualmente y actualmente no tenemos defensa". escribió en Twitter.