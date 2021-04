La periodista Nancy Pazos en poco más de dos minutos de radio le desmintió en vivo al ex diputado macrista Eduardo Amadeo tres fake news, le pidió que deje de leer sólo Clarín y le reprochó la incoherencia de Cambiemos para plantear debates acerca del coronavirus.

El cruce comenzó cuando Amadeo cuestionó a Formosa por la falsa noticia de las embarazadas que se refugiaban en el monte. "Vos sabes que a las supuestas tres embarazadas les pagaron. Hay una investigación judicial, Eduardo. Escuchá lo que te voy a decir: estuvieron hablando, yo no porque no me voy a subir a pelotudeces, de tres embarazadas a las que les robaron los pibes y eso nunca existió. Es una barbaridad que hagan política de esa manera".

Amadeo intentó salir del paso afirmando que no conocía esa información y balbuceó que Juntos por el Cambio lucha para que no haya más cierres por el coronavirus. "Nosotros cotidianamente damos la pelea para que no se cierren las escuelas", dijo Amadeo. Pazos salió al cruce al afirmar que cerraron las escuelas en Francia, mientras que el ex diputado dijo que en Uruguay hubo clases el año pasado.

"Pero ahora están cerradas las escuelas en Uruguay, Eduardo", lo desmintió Pazos y el macrista intentó salir del paso con otras afirmaciones. El ex diputado se lanzó a cuestionar el número de vacunas que tiene la Argentina y otra vez fue desmentido por la periodista.

"Otra mentira Eduardo. No tenemos los peores niveles de vacunación del mundo. Estamos en el puesto 21 de vacunación entre más de 400 países. Eduardo agarra los... lo que les pido por favor es que empiecen a leer estadísticas y cosas porque se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes", arremetió Pazos.

Clarín pagó a falsas embarazadas para que mientan contra Formosa

El Procurador general de Formosa, Sergio López, y el fiscal Rubén Gon desmintieron una nota del Canal 13, en la que se afirmaba que había 86 embarazadas refugiadas que no recibían asistencia en el monte de la localidad formoseña El Potrillo. Con testigos del barrio, entrevistas a los integrantes de las poblaciones originarias y con cifras oficiales de los gestantes en la zona, los funcionarios judiciales comprobaron que las mujeres denunciantes recibieron dinero para mentir a cámara y que las imágenes fueron grabadas en otro lugar.

Todo comenzó el 11 de marzo pasado cuando en el programa Telenoche Investiga dijeron que 86 embarazadas se esconden de las autoridades y denuncian que la fuerza provincial ingresa a las comunidades originarias de El potrillo, se llevan a las mujeres que en muchos casos dan a luz en centros de aislamiento y son separadas de sus hijos sin explicación alguna. Luego mostraron algunos testimonios de las mujeres que taparon su rostro para salir a cámara.

Luego del informe, los trabajadores de la salud y de la educación locales se indignaron por la situación debido a que desde hace años declaran trabajar para que todos los partos sean hospitalarios y que las costumbres de los pueblos originarios sean respetadas. Días más tarde, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, denunció el supuesto atropello a los derechos humanos para que sea investigado.

El Fiscal cita que detrás de la fake news operó un ex policía de Formosa que por medio de la presunta puntera Ercilia Agüero reclutaba a las falsas embarazadas a cambio de 5000 pesos. "Lucio Vazquez expresó que eso que se vio en la televisión ocurrió en Ingeniero Juárez, en el barrio denominado Ex Inta, que al tercer día que anduvieron los periodistas de TN fue a su casa Pilar Aguero (sobrina de Ercilia Aguero) a visitar a su hija y le comentó que la nombrada tía ofrecía 5000 pesos a quienes quisieran hacerse pasar por embarazadas", detalla el informe del fiscal Gon.