¿Vienen los Rolling Stones a la Argentina en 2023? Qué se sabe de la banda

El rumor de que la banda inglesa visitará el país se ha vuelto creciente en el último tiempo. Te contamos qué se sabe de una posible fecha en Argentina.

Los Rolling Stones visitaron la Argentina por primera vez en 1995 y se tomaron tres años para volver; en 1998 regresaron para luego dejar 8 años a los argentinos sin la posibilidad de ver sus shows. En 2006 fue la última visita de la legendaria banda británica, y comenzó a crecer el rumor de que podrían volver a Buenos Aires en 2023.

Lo cierto es que la edad de los protagonistas no permite que se extienda más la espera: Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood están pisando los 80 años, por lo que el deseo de los fanáticos argentinos es finalmente verlos desembarcar este año en el suelo nacional. ¿Qué se sabe de la fecha de los Rolling Stones en Buenos Aires 2023?.

Los Rolling Stones en Buenos Aires

Las novedades al respecto no son favorables, ya que hay algunas circunstancias desfavorables para la banda y su presentación en el país. Según lo indicó Daniel Grinbank, el productor encargado de producir las fechas de los Rolling Stones en nuestro país, "no hay ningún proyecto de los Rolling Stones en la Argentina, ni conmigo ni con otros productores. Y te doy las razones. En primer lugar, no hay posibilidades de que toquen en el primer cuatrimestre en el estadio de River Plate y eso se debe a que el club reemplazará todo el césped de la cancha". Su respuesta fue tajante.

Según se supo, otra de las grandes razones que impiden a la banda británica tocar en Argentina es "Argentina no puede girar fondos al exterior y ese es un gran impedimento para una nueva gira de los Stones. Pero ellos no tienen previsto nada, no hay planes. De todos modos, si los hubiera, Sudamérica no sería el próximo destino del grupo. Uno posible es Japón y Oceanía y otro es regresar a Estados Unidos para hacer diez shows en Nueva York".

Por último, el rumor indicaba que podrían tocar en el Estadio de River a pesar de los tiempos. Si vieneran a Argentina deberían producir al menos tres o cuatro fechas para congregar a todos sus fanáticos -aunque podrían ser más, como sucedió con Coldplay- lo que implicaría además que el espacio contara con al menos dos semanas libres, sin entrenamientos, partidos u otros eventos. Según contó el productor, "el armado del escenario lleva siete días y entre show y show ellos se toman tres días libres. Eso implicaría que para hacer tres conciertos deben permanecer doce días en el país".