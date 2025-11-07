Una famosa cantante bancó a Cristina Kirchner: “Condena muy injusta”

Cristina Kirchner fue elogiada por una famosa cantante.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio inicio a una nueva edición con una ceremonia colmada de figuras y emociones. En su histórica sede del Teatro Auditorium, la velada contó con la presencia de Marilina Ross, Bill Condon y Tonatiuh, quienes fueron los protagonistas de una noche donde el arte y el compromiso social se entrelazaron.

El momento más emotivo llegó cuando Marilina Ross recibió el premio a la trayectoria. Visiblemente conmovida, la actriz y cantante sorprendió al dedicar el reconocimiento a Cristina Fernández de Kirchner, con un fuerte mensaje político: “Quiero dedicarle este premio a una persona que está pasando por momentos difíciles".

"Es una mujer que está cumpliendo una condena absolutamente injusta. Le dedico este premio a Cristina Kirchner”, expresó ante el aplauso del público. Acompañada por su amiga Sandra Mihanovich, quien fue la encargada de entregarle el galardón, Ross recordó además a las mujeres que marcaron su vida: su madre, su maestra Luisa Vehil, y la cantautora Teresa Parodi, quien la está ayudando a escribir un libro sobre su historia.

Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia

Entre las figuras que asistieron al acto inaugural estuvieron el secretario de Cultura Leo Cifelli, el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, el intendente Guillermo Montenegro, y la funcionaria provincial Victoria Onetto. También se destacaron Marcela López Rey, Edda Bustamante, Flavia Palmiero, Sandra Mihanovich, y numerosos elencos y directores de las películas que competirán en el festival.