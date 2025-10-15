Tenía 51 años: murió un famoso cantante después de pelear contra el cáncer

Dolor en el mundo de la música.

El mundo de la música despide con tristeza a D’Angelo, una de las voces más influyentes del soul y el R&B contemporáneo. El cantante, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, murió este martes 14 de octubre a los 51 años, luego de enfrentar una prolongada lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado difundido por el medio estadounidense Variety.

“La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida...”, comienza el texto que sus seres queridos compartieron para anunciar la pérdida. “Después de una valiente batalla contra el cáncer, con profundo dolor confirmamos que Michael D’Angelo Archer, conocido en todo el mundo como D’Angelo, nos dejó este 14 de octubre de 2025”, agregaron.

D’Angelo fue un verdadero renovador del R&B, con una propuesta que mezcló el soul clásico de figuras como Marvin Gaye y Al Green con los sonidos urbanos del hip-hop y el funk moderno. Su estilo cálido y su inconfundible voz lo convirtieron en uno de los artistas más admirados de los noventa y principios de los 2000, alcanzando fama internacional con temas como “Brown Sugar”, “Lady” y “Untitled (How Does It Feel)”.

La trayectoria de D’Angelo

Su consagración llegó con el lanzamiento de “Voodoo” en el año 2000, un disco que marcó un antes y un después en la historia del género. El álbum fue un éxito de crítica y ventas, y le valió al músico dos premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum de R&B y Mejor Interpretación Vocal Masculina. Con su estética innovadora y su presencia escénica magnética, D’Angelo se consolidó como uno de los grandes referentes del neo soul, influyendo a toda una generación de artistas posteriores.

A lo largo de su carrera, mantuvo un bajo perfil mediático, priorizando la calidad artística sobre la exposición pública. Tras varios años alejado de los escenarios, regresó en 2014 con Black Messiah, un disco de alto contenido social que reafirmó su talento y su compromiso con la música como forma de expresión.