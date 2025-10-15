De qué murió Liam Payne, el famoso cantante de One Direction

Liam Payne murió en Buenos Aires.

Liam Payne fue un cantante, compositor y personalidad británica que alcanzó la fama mundial como uno de los integrantes de la exitosa boy band One Direction. Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, comenzó su carrera artística desde joven, participando en programas de talentos. Su gran oportunidad llegó en 2010, cuando audicionó para The X Factor. Aunque no ganó como solista, fue reunido con otros cuatro concursantes -Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik- para formar una banda que cambiaría el panorama del pop juvenil.

Con One Direction, Payne lanzó cinco álbumes de estudio y obtuvo múltiples premios internacionales, con éxitos como What Makes You Beautiful y Story of My Life. Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, inició su carrera como solista, incursionando en géneros como el pop urbano y el R&B. Su sencillo Strip That Down fue uno de los más destacados. Su muerte tras caer del balcón de un hotel en Palermo, ciudad de Buenos Aires, causó gran conmoción en los fanáticos y en la prensa internacional.

Cuál fue la causa de muerte de Liam Payne

La causa médica de la muerte del cantante Liam Payne ha sido confirmada en una investigación abierta en el Reino Unido como "politraumatismo". La autopsia determinó que la causa de su muerte fue "politraumatismo" y "hemorragia interna y externa", como consecuencia de la caída desde el balcón del hotel.

Según la fiscalía, los informes médicos también sugirieron que Payne pudo haber caído en un estado de semi o total inconsciencia.

La fiscalía indicó que esto descartaba la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de Payne y concluyeron que el cantante no sabía lo que estaba haciendo ni tenía comprensión de sus acciones.

En noviembre, la fiscalía de Argentina dijo que las pruebas toxicológicas revelaron rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en el cuerpo de Payne.

El trabajo de Liam Payne como solista

Liam Payne durante su época en One Direction.

En 2017 hizo su debut solista con el simple Strip That Down, una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac. En agosto de 2018, lanzó su primer EP, First Time, de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo First Time, pasando por un abordaje profundo de una separación en Home With You y una balada cruda como lo es Depend On It.

Su primer trabajo discográfico, LP1, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único. Cabe destacar que la última vez que el artista había visitado nuestro país fue en mayo del 2014, en el marco del "Where We Are Tour" (One Direction), con dos presentaciones en el Estadio Velez Sarfield.