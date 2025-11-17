Escandaloso momento con un famoso cantante argentino arriba de un avión.

Ca7riel y Paco Amoroso, los artistas que están rompiendo en la música urbana, se vieron envueltos en un escándalo que terminó con su demora por parte del FBI al aterrizar en Estados Unidos. El motivo fue una queja de una azafata mientras grababan un videoclip a bordo de un avión.

El dúo, reconocido por su éxito en el Latin Grammy 2025 gracias a su álbum “Papota”, estaba filmando el video de su nuevo tema “Chapulín”, una colaboración con el trapero Ysy A. El clip muestra varias escenas grabadas en lugares emblemáticos de Las Vegas, pero la polémica surgió durante una toma realizada en el avión en el que viajaban.

Durante la filmación dentro del avión, la azafata les pidió que tomaran asiento y respetaran las normas de seguridad, pero Ca7riel y Paco Amoroso no hicieron caso. En una grabación realizada por otro pasajero, se observa a la azafata visiblemente incómoda esquivando la cámara y diciéndole a Ca7riel: "¡No! ¡Don't touch me!".

Tras el vuelo, fueron demorados por el FBI

Este comportamiento provocó que, al aterrizar, cuatro agentes del FBI demoraran a los artistas para aclarar la situación. En un video viralizado en X (ex Twitter), se ve a los efectivos dialogando con un integrante del equipo de los cantantes, mientras ellos esperan en silencio detrás.

El representante del dúo explicó quiénes eran y la razón de la filmación, asegurando que se trataba de dos músicos argentinos. Tras varios minutos de conversación, lograron resolver el inconveniente y se les permitió continuar su viaje. En las redes sociales, el episodio generó opiniones divididas: algunos usuarios apoyaron a Ca7riel y Paco Amoroso, mientras que otros criticaron duramente su actitud durante el vuelo.