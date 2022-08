Preocupación por la salud del hijo de Abel Pintos: el calvario del cantante

Abel Pintos atraviesa una angustiante situación con su hijo a raíz de un accidente que sufrió. Qué le pasó y el doloroso descargo del cantante.

Abel Pintos se encuentra en una difícil situación. A través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Twitter, el cantante reveló que su hijo Agustín Pintos (1 año) protagonizó un accidente doméstico y debió llevarlo de urgencia a un hospital, por lo que la noticia causó preocupación en las redes.

Tras haber realizado nada menos que 31 shows en el Teatro Ópera y mientras se prepara para iniciar una gira por Córdoba, Rosario y Mar del Plata, el músico oriundo de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) se convirtió en una de las tendencias de Argentina durante la jornada de este lunes 1° de agosto. "Tuvimos un accidente casero y terminamos en el hospital pediátrico de Resistencia", expresó Abel, en el comienzo de su mensaje. Y rápidamente valoró el apoyo que recibió por parte del personal de salud que atendió a Agustín: "Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia".

Finalmente, Abel Pintos llevó un poco de tranquilidad a los fans, quienes no dejaron de enviarle fuerzas y mensajes de aliento por medio de Twitter. "Gracias. Ya estamos en casa y Agus está bien", expresó el artista que está en pareja con Mora Calabrese, quien dio a luz a Agustín el 22 de octubre de 2020 en Resistencia (Provincia de Chaco).

El mensaje de Abel Pintos en las redes sociales

Cabe resaltar que Abel Pintos y Mora Calabrese están casados desde septiembre de 2021 y comparten a Agustín como hijo, que nació antes de que la pareja contrajera matrimonio. En junio de 2022, y en un mano a mano que tuvo con Cazzu para Infobae, expresó qué lugar ocupa su familia en su vida: "Hace poco tiempo dije que hoy, por primera vez en mi vida, me saqué una mochila muy grande que tuve, que era la de pensar que si yo no hacía música moría, básicamente. Pero moría porque no sabría qué otra cosa hacer". Y agregó: "Hoy, de repente respecto de mi familia, yo sé que si yo hoy por X motivo no pudiera hacer música, estoy seguro de que haría cualquier cosa por el bienestar de mis hijos".

El nuevo proyecto de Abel Pintos que lo puede alejar de la música

Luego de la seguidilla de 30 recitales en el teatro Ópera, Abel Pintos empezó a meterse en otros terrenos económicos. Por un lado, inició un trabajo más comprometido con su productora llamada Plan Divino. "Abel de la nada se convirtió en un mega empresario. Abelito tiene sus socios que le dijeron 'mi amor hiciste 30 teatros Operas'. Armaron una sociedad y esa sociedad es hoy un edificio de tres pisos, están ubicadisisímos, están como quieren", explicó Laura Ubfal al aire de Gossip.

En este contexto, y gracias al gran éxito que tienen en la productora, en el programa emitido por Net TV también informaron que Abel fue contactado por una empresa internacional de contenidos audiovisuales: Paramount+. "Es todo un gran negocio alrededor de Abel Pintos", puntualizó Ubfal.

A la información de la conductora se sumó el panelista Leo Arias, quien reveló detalles inéditos del proyecto en el que estaría involucrado Pintos. "Paramount tiene la intención de llevarlo a otros formatos. Se habló de un reality y también la posibilidad que haga entrevistas, él con otros músicos", especificó el periodista de espectáculos.