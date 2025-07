¿Alguna vez te sorprendiste escuchando una canción triste justo cuando estás atravesando un mal momento? No sos el único. Parece que todos tenemos ese pequeño lado masoquista que nos lleva a buscar melodías melancólicas cuando el ánimo está bajo.

Según explicaron especialistas, esta conducta tiene una explicación científica: al escuchar música triste, nuestro cuerpo libera una hormona llamada prolactina, que actúa como un calmante natural ante el dolor emocional. Es decir, esas letras y acordes que nos hacen llorar también nos consuelan.

Esta reacción química nos permite experimentar un tipo de catarsis, donde la música se vuelve una herramienta para aliviar el sufrimiento. Por eso, cantar o simplemente sumergirse en una canción puede ser una especie de terapia para el corazón lastimado.

Para quienes buscan una banda sonora para esos instantes, te dejamos una lista con 40 temas que tocan las fibras más sensibles, ideales para dejar salir todas las emociones. Desde clásicos internacionales hasta artistas en español.

Estas canciones son un abrazo musical para los momentos más difíciles.

Entre baladas desgarradoras y melodías introspectivas, cada tema invita a conectar con nuestras emociones más profundas. La lista incluye desde himnos del rock hasta suaves baladas pop, ideales para esos momentos en los que el corazón necesita expresarse sin filtros.

Radiohead - Creep

Evanescence - My Immortal

La Oreja de Van Gogh - Jueves

Coldplay - Fix You

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth - See You Again

Lord Huron - The Night We Met

Damien Rice - The Blower’s Daughter

Beret - Ojalá

Jeff Buckley - Hallelujah

James Blunt - Goodbye My Lover

Johnny Cash - Hurt

Oasis - Wonderwall

Pink Floyd - Wish You Were Here

Love of Lesbian - Los Colores de Una Sombra

Queen - Love of My Life

Eric Clapton - Tears in Heaven

Mägo de Oz

No Doubt - Don’t Speak

System of a Down - Lonely Day

Shakira - Antología

R.E.M. - Everybody Hurts

Hank Williams - I’m So Lonesome I Could Cry

Nirvana - Something in the Way

Dorian - Cualquier Otra Parte

Amaral - Enamorada

Antonio Flores - No Dudaría

Kacey Musgraves - Slow Burn

My Chemical Romance - The Ghost of You

Elvis Presley - You Are Always on My Mind

Pearl Jam - Black

Nach - Un Día en Suburbia

Bill Withers - Ain’t No Sunshine

Harry Styles - From the Dining Table

Sam Amidon - My Old Friend

Sôber - El Hombre de Hielo

Lorde - Liability

Adele - Someone Like You

Juanes - La Historia de Juan

Simple Plan - Perfect