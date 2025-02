Músicos lanzan álbum en silencio para protestar por cambios a derechos de autor de la IA en Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: Yusuf/Cat Stevens actúa en el recinto del Festival de Glastonbury en Somerset

Más de 1.000 músicos, entre ellos Kate Bush y Cat Stevens, publicaron el martes un álbum en silencio para protestar por los cambios propuestos en la legislación británica sobre derechos de autor, que podrían permitir a las empresas tecnológicas entrenar modelos de inteligencia artificial utilizando sus obras.

Las industrias creativas de todo el mundo están lidiando con las implicaciones legales y éticas de los modelos de IA que pueden generar su propia producción después de haber sido entrenados en obras populares sin pagar necesariamente a los creadores del contenido original.

Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer quiere convertirse en una superpotencia de la IA, ha propuesto flexibilizar las leyes que actualmente conceden a los creadores de obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas el derecho a controlar las formas en que puede utilizarse su material.

Los cambios propuestos permitirían a los desarrolladores de IA entrenar sus modelos con cualquier material al que tengan acceso legal, y obligarían a los creadores a excluirse proactivamente para impedir que se utilice su obra.

Los cambios han sido muy criticados por muchos artistas, que afirman que invertirían el principio de la ley de derechos de autor, que concede a los creadores el control exclusivo de su obra.

"En la música del futuro, ¿Nuestras voces no serán escuchadas?", dijo Bush, cuyo éxito de 1985 "Running Up That Hill" disfrutó de un resurgimiento en 2022 gracias a la serie de Netflix "Stranger Things".

El álbum, titulado "Is This What We Want?" (¿Es esto lo que queremos?), incluye grabaciones de estudios y espacios de actuación vacíos para representar lo que, según los organizadores, es el impacto potencial en los medios de vida de los artistas si los cambios siguen adelante.

La lista de 12 pistas combinadas crea la frase: "El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA".

En otra carta enviada a The Times el lunes, Andrew Lloyd Webber, Elton John y Paul McCartney también advertían sobre las propuestas, afirmando que el actual sistema de derechos de autor "es una de las principales razones por las que los titulares de derechos trabajan en Reino Unido".

Bush, junto con otros 34 artistas, entre ellos Dua Lipa, Ed Sheeran y Stephen Fry, firmaron la carta.

El martes se cierra una consulta pública sobre los cambios legales.

En respuesta al disco, un portavoz del gobierno dijo que el actual régimen de derechos de autor e AI impide a las industrias creativas, los medios de comunicación y el sector de la IA "alcanzar todo su potencial".

"Nos hemos comprometido ampliamente con estos sectores en todo momento y seguiremos haciéndolo. No se ha tomado ninguna decisión", dijo el portavoz, añadiendo que las propuestas del gobierno se expondrán a su debido tiempo.

Annie Lennox, Billy Ocean, Hans Zimmer, Tori Amos y The Clash son algunos de los músicos que han instado al Gobierno a revisar sus planes.

Según Ed Newton-Rex, fundador de Fairly Trained, una organización sin ánimo de lucro que certifica a las empresas de IA generativa para que apliquen prácticas más justas en el entrenamiento de datos, "la propuesta del Gobierno entregaría gratuitamente a las empresas de IA el trabajo de toda una vida de los músicos del país, dejando que esas empresas exploten el trabajo de los músicos para competir con ellos".

"El Reino Unido puede ser líder en IA sin arrojar a nuestras industrias creativas, líderes mundiales, debajo del autobús".

