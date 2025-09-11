María Becerra tuvo que frenar su show en España: "Un episodio de tensión".

María Becerra vivió un episodio de tensión durante el recital que estaba brindando en la Plaza Mayor de Valladolid, España. La artista argentina había iniciado el show con la energía y el carisma que la caracterizan, pero un imprevisto en el público la obligó a detener la música de forma abrupta para priorizar la salud de una espectadora.

Según relató el periodista Juan Etchegoyen, Becerra “tuvo que suspender temporalmente su concierto porque le dio un infarto a una persona”. En las imágenes difundidas se la ve visiblemente preocupada mientras interrumpe el espectáculo y pide calma al público, informando que el personal médico ya se dirigía al lugar. “Me dicen por cucaracha que están yendo los paramédicos”, dijo con serenidad, intentando tranquilizar a los presentes.

Qué fue lo que ocurrió en el concierto de María Becerra en España

Por su parte, el periodista español Alejandro De Grado Viña describió el momento como “un episodio de tensión en el que la artista interrumpió el concierto al percatarse de un desvanecimiento entre los asistentes”. La multitud respondió con aplausos y muestras de respeto ante el gesto de la cantante, que no dudó en frenar el recital para asegurarse de que la persona recibiera asistencia.

Sin embargo, más tarde se aclaró que fueron dos incidentes distintos: uno en un teatro cercano, donde efectivamente una persona sufrió un infarto, y otro en el recital de Becerra, donde una joven se descompensó pero logró recuperarse rápidamente y continuó disfrutando del show.

María Becerra frenó su concierto por una fan que se sentía mal.

Una vez resuelta la situación, María retomó su presentación con la misma energía y complicidad con la que la había comenzado. Su gira por España continuará el 13 de septiembre en Madrid (Coca Cola Music Experience), el 14 en Aranda de Duero y el 19 en Guadalajara.