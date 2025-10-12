Sorpresa en el cuarteto por lo que vivió un ícono del género.

El cuarteto argentino vive un momento de indignación y bronca debido a lo que contó el cantante de Banda XXI. Lucho Castro reveló lo que se vio obligado a hacer tras estrenar un cover de una famosa canción del músico The La Planta, en versión cuarteto.

El artista comunicó en sus redes sociales que había hecho un cover del track Fingí Demencia y, a pesar de haber sido estrenado con éxito hace solo días, se vio obligado a borrarlo de las plataformas en las que se lanzó; según lo que se entendió por sus palabras, el motivo habría sido una cuestión de derechos de autor.

"Hicimos esta versión con todo respeto, tratamos de ponerle lo mejor para ustedes. Venía con mucha aceptación pero pasaron cosas. No puedo contar para no meterme en quilombo. ¿Ustedes qué creen qué pasó?", escribió el músico que lidera Banda XXI desde hace más de una década.

The La Planta dialogó con este medio hace algunos meses, cuando se refirió a su hit con Marcela Morelo, una reversión de Te Está Pasando lo mismo que a mí. "Surgió de todas estas reversiones y estas vueltas de hacer nuevas canciones como la de Hoy, que tuvo su gran repercusión. Encontré una línea de canciones de voces femeninas que a mí me quedaban bien, empecé a flashar esa y llegué a la canción de Marce", comentó el cantante. Y, en relación a su ídolo máximo para una colaboración, soltó: "La verdad que me levanto pensando que atraigo cosas siempre con el mismo artista y es con el Duko. Con quien tengo una amistad pero no nos hemos metido en el estudio. Sueño con cómo quedaría Duki en cumbia, una locura".

Banda XXI.

La palabra de Marcos de Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas

"Hay un desliz porque sus hijos empezaron a manejar la situación de él y eso hizo que todo se desbarrancara. Pero a mí me duele mucho porque es un amigo de muchos años y que teníamos para hacer muchísimas cosas más. Pero Dios está dispuesto a esto y uno tiene que aceptarlo de buen grado e ir buscando la salida. Nosotros seguimos trabajando porque detrás de nuestro grupo, detrás de cada músico hay una familia, detrás de cada asistente hay una familia. Tenemos 25 familias que trabajan en nuestra empresa, y hay que respetarlos", comentó Marcos de Los Palmeras a La Nación.