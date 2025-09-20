Cacho Deicas vuelve a los escenarios tras su salida de Los Palmeras: "Nuevo camino"

Cacho Deicas hizo explotar a millones de seguidores de la cumbia de todo el país con una publicación en sus redes sociales, a poco de su comentada salida de Los Palmeras. El cantante anunció que volverá a entonar los clásicos que lo volvieron una leyenda del género y confirmó su regreso a los escenarios con un recital dentro de muy poco.

La salida de Cacho Deicas de Los Palmeras generó mucho movimiento en la cumbia, sobre todo porque se produjo luego de que el artista sufriera un accidente cerebrovascular en enero pasado. Pero el lanzamiento como solista del cantante no se hizo esperar y así lo anunció el propio Cacho con una publicación en sus redes sociales, en donde también mostró el logo que lo acompañará.

"Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos uds", publicó Deicas junto al logo, que protagoniza una palmera verde. El cantante agregó que "en breve" habría novedades y cumplió con su palabra tan solo dos horas después al confirmar su primera fecha como solista.

Cuándo vuelve Cacho Deicas a los escenarios

Un par de horas después de anunciar su vuelta a los escenarios, Cacho Deicas compartió un video en el que se lo ve en la sala de ensayo junto a su nueva banda y confirmó el primer recital que dará en vivo desde el ACV de enero del 2025. El regreso del legendario cantante será el próximo 26 de noviembre con un show en el Teatro Gran Rex.

Por el momento no hay información sobre la venta de entradas, aunque sin dudas habrá que apurarse en cuanto se anuncie oficialmente ya que la publicación se llenó de comentarios de felicidad de miles de amantes de la cumbia, contentos por el regreso de Cacho Deicas a los escenarios.