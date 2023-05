La muerte que golpea a Fito Páez en medio del furor por la serie: conmoción en el mundo de la música

Fito Páez realizó un posteo en sus redes sociales a raíz de la muerte de una figura de la música. El doloroso momento del artista argentino en medio del furor de la serie El amor después del amor por Netflix.

Fito Páez se mostró conmocionado por una muerte inesperada que golpea al mundo de la música. El prestigioso artista argentino realizó una publicación a través de sus redes sociales donde demostró el doloroso momento que atraviesa a raíz de esta situación. "Tu sonrisa y tu música trajeron alegria y libertad a este mundo", expresó.

Se trata de la muerte de Rita Lee, la histórica artista brasileña de rock que tenía 75 años y murió tras batallar contra un cáncer de pulmón diagnosticado en 2021. Junto a ella, Fito lanzó el tema Ojos rojos perteneciente al álbum Naturaleza sangre lanzado en 2003.

"Rita ¡mi amor! Tu sonrisa y tu música trajeron alegria y libertad a este mundo. Todos los que te amamos perdimos una artista y una persona invaluable", manifestó a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. En medio del furor que causó la serie El amor después del amor por Netflix que repasa la historia personal y artística de Fito Páez, el músico se tomó su tiempo para despedir a una de sus más queridas colegas.

"Miembro central de la cultura rock brasilera, Rita se dedicó a descontracturar todas las contracciones de la sociedad con gracia, humor y su voz encantadora. Paulista nuclear, tropicalista y mutante medular", subrayó sobre lo que significó Rita Lee para el mundo de la música latinoamericana. "¡Te vamos a extrañar mucho chiquita hermosa! ¡Santa Rita de Sampa!", concluyó Fito.

La historia de amor entre Fito Páez y Cecilia Roth a lo largo del tiempo

“Conocí a una mujer maravillosa que me cambió la vida. Se llama Cecilia Roth. Como yo no hago los discos aparte de mi vida, quedó todo el colorido de esta relación en mi último LP”, anunció el artista luego de la presentación de su producción musical más vendida. Cecilia llegó a la vida de Fito sin buscarlo. Inmediatamente se adueñó de su corazón y su romance quedó plasmado en varias canciones que hacen parte del histórico disco del rock argentino.

Detrás de cada canción siempre hay una historia y en este álbum, la gran mayoría tienen su tinte. La pareja se conoció durante el verano de 1991 después de varios meses de la finalización del vinculo del rosarino con la cantante Fabiana Cantilo.

Cecilia tenía mucha admiración por el músico argentino, a quien finalmente se cruzó durante una fiesta de cumpleaños. “Es una historia maravillosa. Yo lo había visto en una entrevista con Jorge Guinzburg y me había encantado cómo había hablado de Fabi, con un amor y un feminismo. Me pareció que era muy buena persona. Me interesaba. Yo me casé. Pasaron nueve meses y alquilamos una casa en José Ignacio, donde hicimos una fiesta de disfraces. Mi marido ya estaba en Buenos Aires porque había vuelto a trabajar y dos amigas mías lo trajeron a Fito”, contó Roth en un programa de televisión.