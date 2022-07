La desesperado pedido de Roxana Carabajal por la desaparición de su hija: "Por favor"

La cantante hizo un pedido público a su expareja, quien se llevó a su hija el 8 de julio y no hay rastros de su paradero. Roxana Carabajal se pronunció sobre el desesperante momento que atraviesa.

Roxana Carabajal hizo un desesperado pedido sobre su hija Eva, de 9 años de edad. La cantante de folklore se pronunció ante la desaparición de la pequeña, a quien no se localiza desde el 8 de julio, vista por última vez en la cuidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, acompañada por su padre Gonzalo Koller.

"Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante", comenzó su descargo la intérprete de canciones folklóricas, sobrina del famoso cantante "Peteco" Carabajal, en diálogo con De 12 a 14.

Carabajal se separó hace 6 años del padre de su hija y tienen tenencia compartida. "Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que está angustiando a toda la familia. Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar", agregó la celebridad de la música. Y concluyó: "Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien, estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayúdame por favor".

La carrera de Roxana Carabajal como folklorista

Roxana pertenece a una familia repleta de folkloristas y su caso no fue la excepción. Se crío entre peñas y guitarreadas y al crecer decidió que el camino que sus allegados habían elegido también era el suyo. De hecho, sus primeros pasos como música los dio en la peña La Chacarera, acompañada por su papá Carlos, y así cantó ante público por primera vez a la corta edad de 6 años. La celebridad obtuvo el Premio Gardel a Mejor Artista Revelación del Año en el año 2000 y estuvo ternada como Mejor cantante Femenina de Folklore, lo que catapultó su crecimiento como cantante.