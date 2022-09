La decisión de Justin Bieber que ilusiona a las fanáticas

El cantante suspendió sus shows en Argentina pero un detalle visto en sus redes sociales sembró la incertidumbre.

Justin Bieber canceló días atrás sus dos recitales que se llevarían a cabo en el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, una decisión impensada sorprendió a todos y despertó una leve esperanza en sus fanáticas.

En el marco de la gira "Justice World Tour", Justin Bieber iba a presentarse en el Estadio Único de La Plata el sábado 10 de septiembre y domingo 11, pero lo suspendió por problemas de salud. El cantante venía de tocar en Brasil y generó gran conmoción en las fanáticas, aunque lo sucedido en las últimas horas, retoma las esperanzas.

Es que Justin borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram donde se había expresado al respecto de sus shows a través de un comunicado, por lo que sembró la incertidumbre. La noticia había causado gran impacto, más teniendo en cuenta que sus seguidores realizaron un acampe en las afueras del estadio esperándolo con ansias.

"Lamentamos informar que el evento de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa", había manifestado la productora. Mientras que el artista dijo: "El agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".

Maluma en Argentina: cómo comprar las entradas, precios y ubicaciones

El cantante colombiano Maluma, reconocido a nivel mundial por sus éxitos virales desde el reggaetón oriundo de Medellín, anunció su visita a Buenos Aires para el próximo 29 de octubre en el Estadio de Vélez Sarsfield. El reconocido artista traerá sus hits como Hawai, Nos comemos vivos, Sobrio y El que espera y las entradas generales ya están disponibles desde este viernes 9 de septiembre a las 16 horas en Ticketek.

Maluma es uno de los tantos artistas que emergieron en la escena colombiana y que contribuyeron a la expansión mundial del reggaetón en el último tiempo, llamando la atención de artistas como Madonna, quien convocó al colombiano para aportar su voz en "Medellín" y "Bitch I'm Loca", de su último álbum "Madame X".

Tras 4 años de espera, con este anuncio Maluma se suma a otros artistas globales como Bad Bunny y Daddy Yankee que se estarán presentando este año en el Estadio Vélez. En su caso, cantará sus más grandes hits y por primera vez en nuestro país interpretará su éxito global, Hawái.

Las entradas para Maluma en el Estadio Vélez comenzó el viernes 9/9 a las 16 hs y se pueden conseguir a traves de www.ticketek.com.ar. Los valores van desde los 7 mil pesos para campo general hasta los 16 mil pesos las más caras en sector campo VIP.