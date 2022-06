José Luis Gozalo reveló qué pasó en la muerte de Rodrigo: "Le robaron el dinero"

El manager de Rodrigo Bueno rompió el silencio y dio a conocer un detalle escandaloso en medio del accidente que terminó con la vida del cuartetero.

Rodrigo Bueno murió hace 22 años en un trájico accidente del que aún se conocen nuevos detalles. José Luis Gozalo, exmanager del cantante, habló por primera vez de un hecho que sucedio minutos después del triste final que hizo llorar a todo un país.

Gozalo fue entrevistado en Radio 10 y no se guardó nada. En sus declaraciones, apuntó contra la familia del cordobés, su expareja y la "Tota" Santillán, reconocido presentador de la movida tropical durante aquella época. No obstante, su comentario más truculento estuvo relacionado con la muerte de Rodrigo y lo qué pasó momentos después del deceso.

El manager dejó en claro que “lo que ocurrió fue un accidente" y conjeturó que si Rodrigo "hubiera tenido el cinturón de seguridad puesto, no pasaba nada". Al tiempo que, develó: "Justo esa fue la noche en la que empezamos con un show por día. Cuando llegué al lugar del accidente, gente que pasaba por ahí le había robado el dinero que llevaba encima”.

“Él hizo buena plata, no era de cuidar la guita pero tenía un paquetito guardado. Tenía más dinero en uso que declarado, porque no aportaba nada”, indicó.

“Rodrigo tenía un carisma y un ángel que no tenía nadie. Su carrera despegó con el lanzamiento de ‘Fue lo mejor del amor’. Muchas veces lloro porque lo extraño y lo necesito. Pero está siempre al lado mío, está en mi corazón”, lamentó en una charla con Néstor Dib. En esa línea, señaló que por ese motivo también decidió irse del país, ya que "cada vez que venía la fecha (de la muerte) me enfermaban”.

Gozalo denunció que la "Tota" Santillán recibía "cometas"

Gozalo fue durísimo contra Santillán y aseguró que utilizó al "Potro" para sus negocios. “Son más los que se aprovecharon. La ‘Tota’ Santillán es uno de ellos, es un gordo chanta. Cada vez que Rodrigo iba a cantar al baile adonde estaba él, el padre llevaba un par de zapatos nuevos. Era la cometa para que el gordo lo presentara mejor. Son muchas las cosas que pasaron, pero él tiene derecho a salir en televisión a decir estupideces”, disparó.

Asimismo, resaltó: "Hice siempre todo lo posible por sacarle las malas compañías, pero cuando me daba vuelta, aparecían. A manguearlo iban todos. Rodrigo era un muy buen tipo pero no tenía control de nada”. “Rodrigo consumía drogas. Yo nunca lo había dicho, lo mandó al frente su ex mujer”, concluyó.

Las amantes de Rodrigo

“Se enamoró de varias. De la que se casó, con la que tuvo su hijo. De Sarita, tuvo muchas chicas. No corresponde que yo diga quien fue su amor”, planteó Gozalo sobre los romances de Rodrigo. Consultado sobre Marixa Balli, el exmanager minimizó la relación y consideró que “fue una chica a la que contraté para hacer un video y se subió al caballo. Fue una calentura que se la sacó”.

Gozalo contra la película de Rodrigo

Al respecto de la película que cuenta la vida de Rodrigo, Gozalo señaló: "Me quisieron ensuciar. Hicieron una escena en la que aparezco zamarreándolo. Nunca le levanté la mano”. “Eso lo vendió el hermanito de Patricia (Pacheco). El cuñado de Rodrigo hizo el arreglo con Telefé. Por dos mangos blanquearon la merca y un montón de giladas que yo lo tenía todo escondido”, sentenció.