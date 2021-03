Un nuevo problema para la famosa cantante.

Desde que comenzó su participación en Showmatch de la mano de Marcelo Tinelli, Gladys "la Bomba tucumana" tuvo una repercusión en los medios mucho mayor y ahora salió a la luz que fue denunciada por discriminación por parte de su exnovio Sebastián Escacena, al que según él llamó "negro, sucio, villero e inmundo".

Esta batalla personal entre ambos viene de larga data, ya que en 2020 él también la había acusado de haberlo estafado con la compra de un automóvil, hecho que todavía está investigando la Justicia. "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio. ¿Cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés. No tenés idea, no sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida. De todo, si me pongo en el papel de demonia. Hasta acá llegó la charla", lo amenazó ella de acuerdo a lo que publicó el diario La Gaceta de Tucumán.

En el mismo audio, "la Bomba tucumana" continuó con más expresiones elevadas de tono, cuando le aseguró que ahora sale con alguien "que no toma alcohol, es hermoso y tiene aliento rico. Es muy hermoso, estoy muy enamorada de él", mientras que remató: "Pobrecito, qué triste debe ser una persona a la que conozcan por haber estado con alguien. Me das asco y mucha risa".

A su vez, Escacena se defendió, aseveró que "no es fácil salir a la calle después de te digan todo eso, me dolió mucho la discriminación de Gladys" y su abogado Alejandro Cipolla completó: "Las palabras de Gladys las replicó todo el mundo y fueron magnificadas por la exposición mediática que alcanzaron".

La pelea entre Gladys "la Bomba tucumana" y su exnovio Sebastián Escacena

Los inconvenientes más serios entre ellos comenzaron a mediados de 2019 y terminaron por romper la pareja algunos meses más tarde, en diciembre, cuando se filtraron detalles acerca de las supuestas estafas y engaños por parte de la estrella tropical de 61 años.

"Yo estuve siete años con ella y la ayudé, la apoyé. Ayudé a su madre... Ella lloraba todo el día porque no la contrataba nadie. Hubo infidelidades de ambos lados. Primero yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes y ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico", sentenció Escacena.