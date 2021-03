Un robo: Marcelo Tinelli copia una regla de MasterChef para su nuevo reality.

Luego de más de diez años en la que la eliminación de los participantes de Bailando por un sueño dependió de la decisión del público, Marcelo Tinelli decidió que La Academia, el nuevo reality de ShowMatch, no cuente con el voto telefónico. Llama la atención dicho cambio de reglas ya que es exactamente igual a MasterChef, formato que triunfa con éxito en Telefe desde hace años. ¿Plagio?

"Por primera vez en la historia de ShowMatch va a elegir el jurado. No hay más voto telefónico”, reveló Lourdes Sánchez en Hay que ver (El Nueve) y aseguró que aún no se sabe si habrá BAR, en caso de que haya empate entre Ángel De Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín,

“A mí me gusta que vote la gente, pero también hay una ventaja con los fandom. El fanático cambia la historia del 'Bailando'”, opinó José María Listorti. Y agregó, con picardía: "Por primera vez, en 12 o 13 años de Bailando, el público no va a decidir quién ganará sino que lo va a hacer el jurado. Esto por un lado está bueno porque sabemos perfectamente por dónde se inclina el jurado... y acá va a decidir el jurado".

Por su parte, el Chato Prada, en un móvil desde los nuevos estudios de LaFlia en Don Torcuato, reveló que al tratarse de un certamen que no se centra únicamente en el baile y que contará con nuevas disciplinas, como acrobacia, actuación, imitaciones y comedia musical, los participantes no solo bailarán en pareja, sino que también contarán con un cuerpo de baile que los acompañe. "'La Academia' es algo mucho más amplio, artísticamente. Estamos analizando ritmos más complejos en la que no solamente van a bailar en pareja, sino que van a tener la posibilidad de hacerlo con otros bailarines, que van a poder cantar y hacer cosas más complejas", señaló el productor y reveló que también se verá cómo se prepara cada equipo para sus presentaciones.

Ángel De Brito contó en Los ángeles de la mañanaque Rocío Marengo se sumará a la competencia e hizo un repaso de los equipos confirmados hasta el momento: Flor Vigna bailará con Facundo Mazzei; Cachete Sierra, con Fio Jiménez; Sofía "Jujuy" Jiménez, con Nacho Saraceni; Julieta Nair Calvo, con Gonzalo Gerber; Nicolás Occhiato, con Flor Jazmín Peña; El Polaco, con su novia, Barby Silenzi; Pachu Peña con Flor Díaz; Mar Tarrés, con Iván Vivas; Mariana Genesio Peña, con Rodrigo Jara; Débora Plager, con Nicolás Villalba; Ulises Bueno, con Rocío Pardo y Viviana Saccone, con Ernesto Díaz. “Son doce los equipos confirmados; por ahora nos quedan sin bailarines El Tucu López, Karina, La Princesita, Ángela Leiva, Charlotte Caniggia y Lizardo Ponce”, precisó el conductor.