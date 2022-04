Explosivo descargo de Abel Pintos antes de sus shows: "A la gilada ni cabida"

Abel Pintos compartió un comentario con una dura advertencia para sus fanáticos en la previa de los recitales que brindará próximamente.

Abel Pintos volvió a captar la atención de miles de sus fanáticos. A pocas semanas de que brinde una serie de 30 recitales y shows musicales en el Teatro Ópera, el famoso cantante lanzó una picante advertencia con un explosivo descargo que causó sorpresa en las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el pasado lunes 4 de abril, el bahiense de 37 años escribió un mensaje destallado acerca de los conciertos que dará. "Son 30 funciones, en el teatro Opera de Buenos Aires. En Mayo- Junio y Julio", precisó. Y dejó en claro que las entradas se consiguen "solamente en Ticketek y en la boletería del teatro".

Por otra parte, y con la idea de avivar a aquellos fanáticos y fanáticas que pretendan conseguir un ticket, Abel Pintos sostuvo que todo "lo demás es reventa" y realizó una fuerte advertencia para tener en cuenta: "No les compres porque a la gilada ni cabida…".

En la mañana de este miércoles 6 de abril, Abel Pintos le dejó un mensaje con buenos deseos para sus fanáticos. "¡Buenas! Arrancó temprano mi día, pero feliz. Café de media mañana y seguir". Y agregó: "Que tengan un hermoso día. No se dejen abatir por los momentos mas espesos y no pierdan de vista las cosas y las personas de sus vidas por las que todo tiene sentido. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Estamos en vivo!".

Los próximos shows y conciertos que brindará Abel Pintos

Abel Pintos brindará nada menos que 30 conciertos en el Teatro Ópera en los meses de mayo, junio y julio de 2022. A continuación, los días y horarios de los recitales que dará el cantante bahiense.

Miércoles 18 de mayo.

Jueves 19 de mayo.

Viernes 20 de mayo.

Sábado 21 de mayo.

Miércoles 25 de mayo.

Jueves 26 de mayo.

Viernes 27 de mayo.

Sábado 28 de mayo.

Miércoles 1 de junio.

Jueves 2 de junio.

Viernes 3 de junio.

Sábado 4 de junio.

Miércoles 8 de junio

Jueves 9 de junio.

Viernes 10 de junio.

Sábado 11 de junio.

Miércoles 15 de junio.

Jueves 16 de junio.

Viernes 17 de junio.

Sábado 18 de junio.

Miércoles 22 de junio.

Jueves 23 de junio.

Viernes 24 de junio.

Sábado 25 de junio.

Miércoles 29 de junio.

Jueves 30 de junio.

Viernes 1 de julio.

Sábado 2 de julio.

Miércoles 6 de julio.

Jueves 7 de julio.

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".