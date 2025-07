El rock llora la muerte de Ozzy Osbourne: los artistas lo despidieron en redes.

La muerte de Ozzy Osbourne provocó una ola de homenajes en redes sociales por parte de músicos, actores y figuras emblemáticas del entretenimiento. Celebridades de distintos géneros mostraron su dolor ante la partida del “Príncipe de las Tinieblas” y recordaron con emoción su legado.

El cantante de Black Sabbath murió a los 76 años a dos semanas de su última presentación en los escenarios, el pasado 5 de julio en el festival Back to the Beginning, donde se despidió de sus fanáticos ya que luchaba contra una dura enfermedad.

Ozzy tenía Parkinson, que le fue diagnosticado en noviembre del 2020 y lo obligó a alejarse de los conciertos y presentaciones. En 2023, en una entrevista con Rolling Stone UK Ozzy compartió sobre su enfermedad: "Al comienzo de mi enfermedad, cuando dejé de hacer giras, estaba realmente enojado conmigo mismo, con los médicos y con el mundo. Pero con el tiempo, simplemente he pensado: ‘Bueno, tal vez solo tenga que aceptar esta realidad’”.

Celebridades del mundo despidieron a Ozzy Osbourne a través de las redes sociales

Los miembros de Black Sabbath, su banda fundacional, compartieron desde su cuenta oficial la frase emotiva: “Ozzy Forever”, acompañada de una dramática imagen de su despedida en el concierto Back to the Beginning.

Elton John, cercano amigo y colega, escribió: “Era un querido amigo y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock […] también fue una de las personas más divertidas que he conocido. Lo extrañaré mucho.”

Rod Stewart expresó su pesar con un mensaje sencillo y emotivo: “Bye, bye, Ozzy. Descansa en paz, mi amigo. Te veré allá arriba más tarde que temprano”.

El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, recordó el reciente concierto en Birmingham: “Estoy muy triste de escuchar sobre la muerte de Ozzy Osbourne. Qué dulce concierto de despedida tuvimos en Back to the Beginning”.

La icónica banda Metallica publicó una foto junto a Ozzy, acompañada de un corazón roto, en señal de luto y gratitud. El rapero Flavor Flav comentó estar “con el corazón destrozado” y envió oraciones a la familia Osbourne, mientras Jason Momoa, en Instagram, declaró: “Te amo, Ozzy Osbourne. Muy agradecido. Descansa en paz.”

El baterista de Scorpions, Mikkey Dee, lo recordó como “una persona atenta, con sentido del humor y genuina”, y destacó que Ozzy dedicó su vida a la música hasta el último show.

El tributo se extendió más allá del rock. Questlove, Gene Simmons, Sean Lennon, Yungblud, entre otros, se unieron a los mensajes de despedida. Incluso PETA reconoció su compromiso con la causa animal, a pesar de su famosa “flapper bat” anecdótica

En las últimas horas, Instagram se llenó de fotos y videos que rememoraban al artista en escena, su impacto personal y profesional. Las publicaciones dejaronn claro que su figura trascendió géneros, generaciones e incluso su propia salud, marcada por una lucha abierta contra el Parkinson.