Lali Espósito agostó cuatro veces el estadio Vélez en el 2025.

Lali Espósito se presentó el pasado sábado 6 de septiembre en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires y allí volvió a protagonizar un momento icónico en le que apuntó contra Javier y Karina Milei. Durante la canción Fanático, la artista siempre hace un guiño en contra del gobierno y en este caso fue alusivo a las supuestas coimas en discapacidad.

La intérprete de hits como Disciplina, No Me Importa y Boomerang cantó su hit Fanático ante un Vélez calmado y, en la parte de la canción que reza "Vení acercate que te firmo la fotito" posó haciendo el número tres con una de sus manos, en una clara alusión al supuesto 3% que la integrante de La Libertad Avanza se habría llevado. En anteriores ocasiones, en ese momento del show, Lali Espósito hacía la típica pose de Milei con los pulgares para arriba.

El primero de los shows de Lali Espósito en Vélez -el segundo será esta noche- tuvo varios highlights además de ese momento icónico para aquellos que están en las antípodas de este gobierno: el artista Dillom estuvo como cantante invitado e interpretó junto a Lali el hit 33, hubo un homenaje a Los Redondos con la interpretación de Vencedores Vencidos y también la presentación de una canción inédita, Payaso.

La palabra de Lali Espósito sobre la condena a Cristina Kirchner

"Vos podés pensar o la Justicia puede considerar que una dirigente, sea Cristina o cualquiera, que tiene que ir en cana. Pero la manera en que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación, me parecía peligroso y triste, del dirigente que sea”, explicó Lali. Y siguió: "En este caso estamos hablando de una dirigente como Cristina, potente. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un opositor”.

Lali Espósito habló tras la amenaza de bomba en uno de sus shows

"Esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: ‘Qué peligroso, qué triste la violencia’. Qué peligroso es el odio al otro y lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen", expuso Espósito ante sus miles de fanáticos. Y agregó: "Sé el esfuerzo que implica sacar una entrada. Veo muchas familias. Lo han dado todo. Gracias San Juan. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero que volvamos a vernos pronto. Unos locos, unas locas acá lo han dado todo, ¿eh? Lo han dado todo. Muchas gracias, San Juan. Hermoso".