El cantante estadounidense Chris Brown se declara inocente de agresión

El cantante estadounidense Chris Brown, quien ha sido acusado de infligir lesiones corporales graves en lo que los fiscales dijeron que fue un "ataque no provocado" a un productor musical en el club nocturno Tape en el centro de Londres en 2023, comparece ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido

El cantante estadounidense Chris Brown se declaró este viernes inocente de haber atacado con una botella a un productor musical en un club nocturno de Londres hace dos años.

Brown está acusado de intentar infligir lesiones corporales graves en lo que, según los fiscales, fue un "ataque no provocado" a Abraham Diaw en un club nocturno de Londres en 2023.

El acusado, de 36 años, compareció ante el tribunal de Southwark Crown en Londres, donde negó los cargos. Estaba previsto que su juicio comenzara el 26 de octubre de 2026.

A la estrella del R&B, ganadora de dos premios Grammy y conocida por éxitos como "Loyal", "Run It" y "Under the Influence", se le concedió la libertad bajo fianza en mayo tras prometer el pago de una fianza de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) para poder comenzar su gira "Breezy Bowl XX".

Brown fue detenido en un hotel de Manchester, en el norte de Inglaterra, el mes pasado, tras regresar a Reino Unido por primera vez desde el incidente de hace dos años.

Con información de Reuters