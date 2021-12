Dónde está el protagonista de Gangnam Style

Dónde está el protagonista de Gangnam Style, una de las canciones más reproducidas en la historia de YouTube.

A casi diez años de que Gangnam Style se transformara en una de las canciones más escuchadas y reproducidas en la historia de YouTube, muchos se preguntan dónde está el protagonista de esa obra. Se trata del artista surcoreano PSY, que le puso la voz al tema que trascendió fronteras y se convirtió en un éxito impresionante a nivel mundial.

Park Jae-Sang fue el creador, junto con su colega y compatriota Yoo Gun-hyung. Sin embargo, pasó al ostracismo después de haber saltado a la fama internacional en el plano de la música electrónica gracias a la canción que fue publicada oficialmente por primera vez el 15 de julio de 2012. Meses más tarde, el 21 de diciembre del mismo año se conviertió en el primer video del portal Youtube en lograr mil millones de visitas.

Dónde está el protagonista de Gangnam Style

Hacia finales de 2012, el tema de PSY se transformó en el primer video de Youtube en lograr las mil millones de visitas. También es el que más "Me Gusta" suma, ya que superó los 18 millones. Park Jae-sang es un rapero, compositor y productor surcoreano de 43 años que siguió con sus trabajos artísticos. Igualmente, ninguno de los que realizó en esta última década alcanzó la repercusión de Gangnam Style, que hoy acumula 4282 millones de vistas y está en el top diez en ese aspecto.

Además, suele apelar a su humor y a su ironía habituales para comunicarse con sus más de dos millones de seguidores en las redes sociales. La cuenta oficial que más utiliza es la de Instagram (@42psy42), donde interactúa con los usuarios, sube videos y postea fotos permanentemente.

El protagonista de Gangnam Style recayó en las drogas y el alcohol

No obstante, en los últimos meses reveló que no todo fue positivo para él, ya que debió atravesar varias crisis porque cayó de nuevo en sus viejas adicciones. En algunas entrevistas concedidas a los medios locales, PSY reconoció que al principio no pudo gozar del todo de su popularidad en cualquier parte del planeta. “Si estoy contento, tomo. Si estoy triste, tomo. Si llueve, tomo. Si hay sol, tomo. Sólo estoy sobrio cuando tengo resaca”, le dijo al portal Sunday Time, aunque aclaró que ya superó "esos malos momentos".

Además, recientemente las autoridades de su Corea del Sur natal prohibieron el uso de la canción en los gimnasios para evitar que las personas "alcanzaran un gran cansancio y sudaran demasiado". De esa forma, buscaron contrarrestar los probables contagios de coronavirus, la enfermedad de la pandemia.

Gangnam Style, uno de los videos más vistos de la historia de YouTube.

El escándalo del protagonista de Gangnam Style por supuesto plagio

El 13 de abril de 2013, PSY lanzó a través de las redes sociales la canción Gentleman. Tan sólo en los primeros cinco días, la grabación recibió más de 150 millones de vistas y fue otro de sus éxitos. Incluso, actualmente cuenta con más de 976 millones de reproducciones y unos 4 millones de "likes".

Sin embargo, el vídeo se convirtió en una polémica porque muchos consideraron que el baile era una copia de la coreografía de Abracadabra de Brown Eyed Girls, las intérpretes originales. No obstante, el cantante asiático aclaró públicamente que él había comprado los derechos de autor de la obra para usarlo como parte de la coreo de Gentleman. Y argumentó allí que una de las integrantes de Brown Eyed Girls, GA-IN, es la pareja de baile en Gentleman.

Por ende, las sospechas y acusaciones de plagio solamente quedaron allí y no existió alguna causa judicial formal al respecto, más allá de que en una época se instaló que un compositor lo había demandado por ello.

El protagonista de Gangnam Style: sus canciones posteriores