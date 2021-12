Asesinan a puñaladas a un rapero famoso en medio de un recital

El hombre fue asesinado en medio de un importante festival donde estaban presentes figuras como Snoop Dogg y 50 Cent.

El rapero estadounidense Drakeo the Ruler murió ayer tras ser apuñalado el sábado en medio de un altercado en el backstage del festival de música que se llevaba a cabo en la ciudad de Los Ángeles, cuya grilla incluía además a las estrellas Snoop Dogg, Ice Cube y 50 Cent, entre otras.

Así lo confirmó a la prensa estadounidense su agente Scott Jawson, quien no brindó mayores precisiones sobre los pormenores del ataque letal sufrido por el artista de 28 años entre bambalinas. En tanto, la empresa Live Nation, responsable del festival "Once Upon a Time in L.A.", decidió suspender el encuentro al producirse el incidente.

"Hubo un altercado entre bastidores. Por respeto a los implicados y en coordinación con las autoridades locales, los artistas y los organizadores, se ha decidido no continuar" con los espectáculos previstos", informó la firma organizadora a través de un comunicado.

De acuerdo a una fuente citada por el medio Los Ángeles Times, Drakeo the Ruler fue atacado por un grupo de hombres en la zona de backstage. Según el portavoz de la Policía de Los Ángeles, hasta la noche del domingo no se habían realizado detenciones relacionadas con el hecho.

Drakeo the Ruler, cuyo nombre real era Darrell Caldwell, se había dado a conocer públicamente en 2015 con el tema "Mr. Get Dough". En medio de una creciente popularidad, en 2017 fue detenido por posesión de armas y en 2018 regresó a prisión al verse involucrado en el asesinato a tiros de una persona. Finalmente, fue absuelto en 2019 de esos cargos pero fue acosado de asociación ilícita de bandas, por lo que tras aceptar su culpabilidad, salió de la cárcel en 2020.

"Estoy triste por los acontecimientos de anoche en 'Once Upon a Time in L.A'. Mis condolencias a la familia y a los seres queridos de Drakeo the Ruler", escribió en su cuenta de Twitter Snoop Dogg. Según trascendió, el mítico rapero conoció la información poco antes de salir a escena y tomó la decisión de abandonar el lugar de inmediato.

Su abogado defensor, John Hamasaki, también se expresó en Twitter el domingo para recordar al rapero. "Pasamos los dos años más duros juntos luchando por su libertad, enfrentando la vida, antes de salir de un hombre libre hace poco más de un año", escribió. Y concluyó: "A través de él, nos hicimos amigos y luego como familia. Ni siquiera sé cómo comenzar a procesar esto".

Con información de Télam