El escándalo que involucra a Callejero Fino y Emilia Mernes: "Mal de la cabeza".

Uno de los mayores éxitos del género urbano argentino tiene una historia detrás que muy pocos conocían. Se trata de “En la intimidad”, el tema que unió a Callejero Fino, Emilia Mernes y el productor Big One, y que hoy suma más de 400 millones de reproducciones en las plataformas digitales. En una reciente entrevista con LuzuTV, Callejero Fino reveló un dato desconocido, incluyendo una fuerte discusión con el productor antes del lanzamiento.

Según contó el cantante oriundo de zona norte, la canción nació casi de forma improvisada, en una reunión informal en la que también estaba presente Duki. “Que yo sepa ni Big One sabía que iba a ser la sesión”, comentó entre risas, al recordar que la icónica frase “pasame el fuego” surgió sin planificación alguna.

"En la intimidad" es una de las canciones más escuchadas de Callejero Fino y Emilia Mernes.

Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota tomó un giro inesperado cuando relató que, tras grabar el tema, se enfrentó a Big One porque quería quedarse con la canción para lanzarla desde su propio canal. “Yo le decía: ‘Dejamela a mí, que a mí no me conoce nadie, a mí me re sirve grabar con Emilia’”, explicó Callejero Fino. La respuesta del productor fue aún más sorpresiva: le pidió que confiara, asegurando que la lanzaría desde un canal nuevo, sin seguidores. El artista, incrédulo, reaccionó: “¿Vos estás mal de la cabeza?”.

Finalmente, tras consultarlo con su manager, decidió dar el paso y confiar. El resto es historia: la canción se convirtió en un fenómeno viral, posicionando a Callejero Fino como una de las grandes figuras del RKT.

De qué signo es Emilia Mernes: cuál es su carta astral

Emilia Mernes, reconocida cantante que saltó a la fama como vocalista en la banda uruguaya Rombai, cautiva a millones de personas con su talento y carisma. Muchos se preguntan qué revela su carta astral sobre su personalidad y características, por lo que se desarrolla a continuación.

Con el Sol en Escorpio, Emilia posee una personalidad intensa y enigmática. Este signo le confiere una profunda capacidad de percepción y determinación, aunque también puede volverse reservada y desconfiada en ciertas situaciones.

Emilia Mernes es de escorpio y tiene una fuerte personalidad.

La conjunción de su Sol con Mercurio revela su naturaleza comunicativa y perspicaz, con una mente ágil y curiosa. Sin embargo, esta influencia también puede llevarla a ser subjetiva y egocéntrica en ocasiones.

La Luna en Géminis añade un toque de sociabilidad y versatilidad a su personalidad. Emilia es extrovertida, ingeniosa y adaptable, aunque puede volverse inquieta y emocionalmente distante en ciertos momentos.

Otros aspectos de su carta astral